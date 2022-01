PS4-PS5 : le Top 20 des jeux les plus téléchargés en 2021 a de quoi surprendre

Sony a dévoilé le Top 20 des jeux les plus téléchargés en 2021 sur le PlayStation Store, en Europe et en Amérique du nord. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les goûts sont différents d'un continent à l'autre...

2021 a encore été une année surprenante dans le monde, mais aussi dans le jeu vidéo avec de nouveaux reports au fil des mois de jeux très attendus avant de finir avec un embouteillage de sorties. Mais les joueurs y ont tout de même trouvé leur bonheur, sur PlayStation 5 pour les plus chanceux qui auraient réussi à mettre la main dessus.

Pour tirer un bilan définitif de l’année écoulée, PlayStation a dévoilé le classement des jeux les plus téléchargés sur son PlayStation Store, que ce soit pour PS4 ou PS5. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs nord-américains et européens ne se ressemblent pas tout à fait.

PS5 : le sport surclasse les exclusivités

Même si la nouvelle génération de consoles commence seulement à livrer sa fournée de blockbusters et d’exclusivités, et que l’on en attend encore plus en 2022, il y en a quand même eu en 2021, notamment sur PS5. Et paradoxalement, en regardant le classement des téléchargements, ces dernières se sont faites plutôt discrètes.

Arrivé fin 2020 pour le lancement de la PS5, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales a eu toute l’année pour trouver preneur alors que la console commençait à arriver dans les foyers. Le jeu d’Insomniac Games termine 2021 à la 3e place aux USA/Canada et 4e en Europe derrière les incontournables Call of Duty : Vanguard (sorti pourtant en toute fin d’année), FIFA 22 pour les uns et NBA 2K22 pour les autres, les valeurs sûres habituelles. Même FIFA 21 parvient à le devancer en Europe.

Si Ratchet & Clank : Rift Apart était très attendu et figure en 6e position en Amérique du Nord, il n’est même pas dans le Top 10 en Europe (14e) qui lui a préféré la petite perle Kena : Bridge of Spirits (7e). Les exclusivités PS5 n’ont visiblement pas fait recette en téléchargements (mais possiblement en version boîte), car Returnal se contente d’une 19e place en Amérique et est absent du Top 20 en Europe. Deathloop ne fait guère mieux (18e et 19e).

Sacré jeu de l’année aux récents Game Awards, It takes two est assez loin des jeux les plus populaires malgré son succès d’estime (16e et 9e). En revanche, Among Us est la petite surprise du lot, en Europe en tout cas. Disponible depuis décembre seulement, il termine déjà 2021 à la 6e place sur PS5 (13e en Amérique du Nord) et à la 19e sur PS4 pour les joueurs du Vieux continent.

PS4 : GTA V, éternelle superstar

Sorti en 2013 et déjà passé par deux générations de consoles en attendant l’apparition très attendue sur la troisième, Grand Theft Auto V aura fait le bonheur de très nombreux joueurs. Et le jeu de Rockstar Games semble éternel. Pour une énième année, il se hisse ainsi en tête du classement des meilleures ventes sur le PS Store aux États-Unis et au Canada, se contentant de la 2e place en Europe où FIFA 22 est également roi.

Minecraft fait un solide 3e sur tous les continents tandis que Call of Duty parvient à placer ses deux derniers opus dans les Tops 10 (et même COD Modern Warfare en 11e en Amérique du Nord). À noter la présence étonnante de The Crew 2 sorti en 2018 (5e en Europe) qui a toujours ses aficionados ou encore The Witcher 3 qui bénéficie sans doute auprès des joueurs européens des effets de la série Netflix.

Comme sur PS5, les différences entre les joueurs européens et américains se font notamment au niveau des jeux de sport. Outre-Atlantique, les sports américains se taillent la part du lion avec NBA 2K22 et NBA 2K21, Madden NFL 22, MLB The Show 21 et le jeu de catch UFC 4. En Europe, FIFA 22 et FIFA 21 restent les ténors avec la présence aussi de NBA 2K21 dans le Top 20, mais pas son successeur.

Les autres classements

En revanche, côté PlayStation VR, et en attendant l’arrivée de la nouvelle mouture, les ventes ont été les mêmes de chaque côté de l’Atlantique. Il faut dire que l’offre n’est pas non plus pléthorique et le podium est absolument le même. Astro Bot Rescue Mission fait lui de la résistance en Europe.

Et pour les jeux free-to-play disponibles sur PS4 et PS5, sans surprise Fortnite est leader. Il faut dire que le bras de fer entre Epic Games et Apple ainsi que Google qui l’ont tous deux expulsé de leur store a poussé bon nombre de joueurs à se rabattre sur les versions consoles pour continuer. Rocket League poursuit son ascension en faisant de plus en plus d’adeptes.

Le classement des jeux PS VR les plus téléchargés en 2021 // Source : Sony

