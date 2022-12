Avec l’arrivée du PS VR 2, le premier casque VR de PlayStation est bradé pour Noël

Si vous disposez d'une PlayStation 4 ou 5 et que souhaitez découvrir la réalité augmentée, il se trouve que Micromania propose le pack idéal. En ce moment, le casque VR PlayStation de Sony est proposé avec une caméra, mais également avec un jeu pour 149,99 euros au lieu de 299,99 euros au départ.

Depuis quelques semaines on connait la date du prochain casque VR de PlayStation. Il est attendu pour février 2023 avec un prix annoncé à 599,99 euros en France. Cette deuxième version demande un budget conséquent, dépassant même le prix de la PlayStation 5 elle-même. Il semble plus intéressant de se diriger vers le premier du nom, qui en plus se trouve actuellement dans un pack à moins de 150 euros. C’est donc une belle affaire si vous souhaitez vous lancer dans des aventures immersives avec votre PS4/PS5 et le casque virtuel.

Le casque VR PlayStation en quelques mots

Un casque simple d’utilisation et confortable

Avec champ de vision à 100° et un son 3D

Sans oublier le catalogue de jeux exclusifs

Au lieu d’un prix barré à 299,99 euros, le casque PlayStation VR se trouve dans un pack avec la caméra V2 de PlayStation ainsi qu’un jeu VR (Wolrds) pour 149,99 euros sur le site Micromania-Zing. Ce produit est disponible en stock en magasin dans plusieurs grandes villes françaises. Notez d’ailleurs que l’adaptateur pour PS5 est inclus dans ce pack.

Et pour accompagner ce pack, le jeu Astro Bot conçu spécialement pour jouer avec le casque VR se trouve actuellement en promotion sur Amazon à 9,99 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le PlayStation VR de Sony. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony PlayStation VR au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

L’un des plus abordables du marché

Parmi les casques de réalité virtuelle sur le marché de jeux vidéo, celui de PlayStation est le moins cher et est d’ailleurs le seul disponible sur console de salon. Même si ce n’est pas le plus léger (600 grammes), le casque de Sony est bien conçu et agréable à porter sur la tête même après quelques heures de jeu, à condition que les effets visuels ne vous donnent pas des vertiges entre temps (oui, pensez à faire des pauses).

Grâce à un boîtier, le PS VR se connecte directement à votre PS4 ou PS5 et doit être associé à la caméra (inclus dans le pack). Celle-ci est indispensable pour jouer, puisqu’elle embarque deux lentilles et des capteurs qui vont permettre détecter les mouvements, de suivre la position du casque ou des manettes sous n’importe quel angle. Elle va aussi capter en permanence les LED présentes sur le casque pour assurer une localisation précise.

Idéal pour vous essayer à la réalité virtuelle sur PlayStation

Une fois sur votre tête, vous aurez droit à un écran OLED de 5,7 pouces avec un champ de vision de 100°. Il offre donc des noirs profonds et un excellent contraste et sera donc parfait si vous aimez les jeux d’horreur ou les expériences qui proposent un environnement nocturne. Concernant la définition de son écran, elle est de 1920 x 1080 pixels, soit 960 x 1080 pixels par œil. Certes l’Oculus Quest 2 propose une meilleure résolution, le taux de rafraîchissement peut grimper jusqu’à 120 Hz sur certains jeux compatibles, sinon on passe à du 90 Hz.

Et pour une très bonne entrée en matière lorsque l’on découvre pour la première fois le casque, ce pack inclut « VR World » qui contient une collection de jeux et d’expériences assez courtes. Autrement, le catalogue du PlayStation Store est suffisamment fourni pour que vous puissiez trouver votre bonheur.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le PlayStation VR.

Trouver le casque VR qui vous convient le mieux

Vous êtes à la recherche du casque de réalité virtuelle idéal pour vos sessions de jeu ? Nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs casques de réalité virtuelle en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.