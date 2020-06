Seulement 0,10 €/Go pour ce SSD PNY d’une capacité de 960 Go (soit 1 To)

Vous recherchez un SSD avec un bon rapport capacité/prix ? Celui de PNY doté d'une mémoire interne de 960 Go est aujourd'hui remisé à moins de 100 euros sur Amazon. Il faut que ça faisant un petit moment que l'on avait pas vu un SSD de cette capacité à ce prix...

Rien de tel qu’un SSD (Solid State Drive) pour redonner un coup de boost à votre PC, n’est-ce pas ? On peut toutefois aller au-delà d’un simple démarrage rapide de Windows en choisissant une grosse capacité de stockage. Avec 1 To, vous pourrez installer tous vos logiciels et jeux afin de réduire considérablement tous les temps de chargement.

En bref

Un bon rapport capacité/prix

Jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 515 en écriture

Idéal pour que Windows s’allume en quelques secondes, et plus

Le SSD PNY de 960 Go est aujourd’hui disponible au prix avantageux de 99 euros sur Amazon, ce qui revient à environ 10 centimes le Go. Bref, c’est un bon prix pour un SSD d’une telle capacité.

Pour en savoir plus 👇

Comme la plupart des SSD, celui de PNY opte pour le format 2,5 pouces classique. Une taille standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks où il faudra privilégier le format NVMe.

Il y a évidemment d’autres avantages inhérents aux SSD par rapport aux disques durs traditionnels, comme leur conception dénuée de pièces mécaniques afin de mieux résister aux chocs et aux vibrations. Un point non négligeable pour la longévité de vos données.

Le SSD PNY propose ensuite une vitesse de transfert très confortable, estimée jusqu’à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 515 Mo/s en écriture, selon le constructeur. Pour avoir un ordre d’idée, c’est 3 à 5 fois plus rapide qu’un HDD classique. Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront bien plus vite qu’auparavant, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits.

Pour l’installer, notez qu’il se branche avec un câble SATA III non fourni. Ceci étant dit, un livret d’instructions est là pour vous guider pas à pas dans l’installation. Notez d’ailleurs que le SSD bénéficie d’une garantie de 3 ans par le constructeur.