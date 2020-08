La Nintendo Switch 2019 passe à 285 euros au lieu de 300 pour le mois d’août

Acheter sur Google propose un nouveau code promo qui vous offre 5% de réduction sur certains produits. Dans ces articles compatibles, on retrouve la si prisée Nintendo Switch. Son prix passe de 299 à 285 euros, une promo bienvenue pour un console qui profite rarement de réductions de prix.

La Nintendo Switch est peut-être la console la plus prisée du moment. En rupture de stock aux environs du confinement, les exemplaires commencent petit à petit à revenir sur les étalages et sur les sites web. Rarement proposée en promo, le code promo PROMOAOUT de Acheter sur Google permet de faire baisser son prix de 5%, soit de 299 à 285 euros.

En bref

Une console hybride très bien pensée

Un bon écran bien calibré

Le catalogue de jeux exclusifs Nintendo

La Nintendo Switch (2019) est disponible à 285 euros sur Acheter sur Google au lieu de 299 euros grâce au code promo PROMOAOUT, valable jusqu’au 31 août.

Retrouvez la Nintendo Switch à 285 euros sur Acheter sur Google PROMOAOUT

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Pour en savoir plus 👇

Pour sa Switch, Nintendo s’est axé sur un segment du marché du gaming peu exploré : la console hybride, moitié console portable, moitié console de salon. C’est un euphémisme de dire que le concept est réussi. Branchez-là sur son dock pour la relier à la télévision et enlevez-là pour jouer en mode portable. Tout se fait simplement et rapidement. La console se charge via USB-C contrairement aux anciennes consoles portables de la marque qui utilisaient un port propriétaire.

Après avoir sorti un premier modèle en 2017, la firme japonaise a mis à jour sa console en 2019 en améliorant l’autonomie de 5 à 6 heures en mode portable grâce à une puce moins gourmande ou encore avec un meilleur écran plus lumineux et mieux contrasté que l’ancien.

Comment parler des consoles Nintendo sans parler de son catalogue exclusif ? Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing ou encore Pokémon, les licences phares du géant de Kyoto sont en exclusivité sur la Switch et c’est peut-être là que repose la plus grande force de cette console.

Retrouvez la Nintendo Switch à 285 euros sur Acheter sur Google PROMOAOUT

Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre comparatif de la Nintendo Switch avec sa version Lite.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Nintendo Switch.

Notre guide d’achat

Si la photo est un critère primordial pour vous, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des consoles 2020.