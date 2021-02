Kobo Libra H2O : une excellente liseuse premium avec 30 euros de réduction

La liseuse Kobo Libra H2O offre, comme son nom l’indique, une étanchéité bienvenue pour tous les moments passés à bouquiner dans son bain. Si vous cherchiez à vous équiper, c’est le bon moment puisqu’elle profite d’une promotion doublée d’un code promo : elle passe ainsi de 179,99 euros à 149,99 euros chez Cdiscount.

La large gamme de liseuses Kobo offre une bonne alternative aux tablettes Kindle d’Amazon. La plus premium, la Kobo Libra H2O, propose une panoplie de caractéristiques bien pratiques au quotidien, à commencer par son étanchéité et sa technologie ComfortLight Pro, qui permet de profiter d’une lumière réglable confortable qui n’agresse pas les yeux, même le soir. Bonne nouvelle : elle bénéficie actuellement d’une réduction et d’un code promo.

En bref

Un écran de 7 pouces d’une définition de 1680 x 1264 pixels

Une lecture en format portrait ou paysage

Étanche grâce à sa protection IPX8

Habituellement proposée à 179,99 euros, puis réduite à 159,99 euros, la Kobo Libra H2O est actuellement disponible à 149,99 euros sur Cdiscount grâce au code promo 10EUROS.

Pour en savoir plus👇

Comme dit précédemment, la liseuse Kobo Libra H20 est la référence premium de la gamme de la marque. Elle adopte un design ergonomique et très fonctionnel grâce à sa bordure plus épaisse sur le côté pour pouvoir garder la liseuse bien en main sans toucher l’écran. Quant à la lecture, vous aurez le choix entre le format portrait ou le format paysage, ce dernier étant d’autant plus pratique pour lire des PDF ou des textes plus grands.

La tablette se démarque aussi par son écran tactile antireflet E-Ink de 7 pouces d’une définition de 1680 x 1264 pixels. Il dispose de la technologie ComfortLight Pro, qui permet d’ajuster automatiquement la luminosité et la température de l’éclairage en fonction de la lumière environnante. Une caractéristique bien utile, surtout le soir avant de dormir, puisque l’exposition à la lumière bleue sera considérablement réduite à mesure que les heures défilent.

Autre bon point : la Kobo Libra H20 est étanche dans 2 mètres d’eau jusqu’à 60 minutes grâce à sa certification IPX8. Elle sera donc une tablette idéale à emporter dans le bain, puisqu’elle ne craindra pas les éclaboussures.

La Kobo Libra H20 propose une capacité de stockage interne de 8 Go, ce qui autorise théoriquement l’enregistrement d’environ 4000 ebooks. Une boutique intégrée sera également disponible. Enfin, côté autonomie, sa batterie de 1200 mAh lui accordera une durée d’utilisation de plusieurs semaines, mais cela dépendra évidemment de la nature des usages.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Kobo Libra H2O.

