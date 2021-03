Watch GS Pro : la montre connectée premium de chez Honor est à -34 %

Avec son grand écran AMOLED et ses fonctionnalités de premier ordre, la meilleure montre connectée de la marque Honor est accessible pour 159 euros alors que le prix habituel de cette Watch GS Pro tourne autour des 200 euros.

Sortie à la fin de l’été 2020 , la Honor Watch GS Pro fait partie du haut de gamme de la marque dans le domaine des montres connectées. Pensée avant tout comme une montre autonome, elle intègre des fonctions spécifiques pour les sportifs et les amoureux de la marche à pied. Et pas besoin de payer le prix fort pour l’obtenir, car elle bénéficie d’une réduction de 90 euros sur son prix d’origine.

Au lieu d’un prix barré à 229 euros, la Honor Watch GS pro est aujourd’hui proposée sur Amazon à 159 euros grâce à une remise immédiate de 36 %.

Avec son design et ses dimensions massives, la Honor Watch GS Pro s’adresse clairement aux baroudeurs et aux sportifs. La montre a été conçue avec via des certifications militaires et cela se ressent dans sa forme épaisse et visiblement robuste. Il faut compter sur un poids de 45,5 grammes, un corps fait en acier inoxydable, une taille d’écran de 1,39 pouce et 46 mm côté dimensions. Son bracelet en silicone quant à lui n’est pas non plus en reste avec une largeur de 22 mm, qu’il est possible de changer selon les envies.

Côté fiche technique, la montre embarque tout ce qu’il est possible d’avoir dans une montre connectée comme un capteur de rythme cardiaque ainsi que d’analyse du sommeil, un accéléromètre et un capteur de lumière ambiante afin d’adapter la luminosité de l’écran en temps réel. La montre est dotée de la puce Kirin A1 et 4 Go de mémoire interne pour y stocker des applications et de la musique. Le tout promet une expérience fluide couplée à désormais l’inévitable interface LiteOS de Huawei utilisée depuis de nombreuses années dans leur écosystème de montres connectées.

L’écran AMOLED propose une définition de 454 x 454 pixels et la batterie est l’une des plus importantes sur le marché avec ses 790 mAh, qui est capable de faire tenir la montre pendant près de 2 jours sans avoir besoin de la recharger. En plus de l’écran tactile, la montre est équipée d’un bouton physique permettant d’avoir accès à toutes les applications de l’appareil d’un simple clic.

Terminons enfin par le fait que même si la montre est accessible de façon autonome, il est possible d’en tirer tout le potentiel en la connectant via Bluetooth à son téléphone et avec l’application Huawei Health pour ainsi profiter d’un suivi de santé complet et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Honor Watch GS Pro.

