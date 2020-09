La nouvelle Honor Watch GS Pro profite d’un bonus de précommande de 50 euros

La Honor Watch GS Pro arrive dans les rayons dans moins de deux semaines. En attendant, une promotion sur la précommande permet de s'offrir la nouvelle montre connectée à 199 euros au lieu de 249.

Il y a quelques jours, Honor présentait sa Watch GS Pro à l’IFA de Berlin. Aujourd’hui, les précommandes ouvrent pour cette séduisante montre connectée ultra résistante. Et pour fêter ça, une promotion de 50 euros est appliquée jusqu’à la sortie définitive du produit.

En bref

Son écran AMOLED circulaire

Sa résistance extrême

Sa belle autonomie

La montre connectée Honor Watch GS Pro est disponible en précommande à 199 euros à la Fnac au lieu de 249 euros. Elle est aussi disponible chez Darty ou sur la boutique officielle Honor. La montre sera disponible dès le 21 septembre et l’offre s’arrête à cette même date.

Pour en savoir plus 👇

Pour cette Watch GS Pro, Honor a voulu proposer des caractéristiques dignes d’une montre connectée haut de gamme avec tout d’abord un cadran circulaire composé d’un écran AMOLED de 1,39 pouce affichant une définition de 454 x 454 pixels. On se retrouve avec une bonne qualité d’affichage et l’OLED permet aussi de profiter de l’Always on Display quand la montre est verrouillée.

Le cœur de cible de cette montre est les amateurs de randonnée et autres baroudeurs. La montre a été certifiée pour résister à différents environnements hostiles grâce aux normes MIL-STD-810G-2014 et GJB 150A-2009. Concrètement, elle résiste aux températures entre -40 et 70 °c, pendant 96h dans un brouillard salin, 240h en milieu humide, à l’eau et la poussière jusqu’à 5 ATM et bien d’autres.

Honor a également misé sur une énorme autonomie qui va de 2 jours avec le GPS activé activé, à 4 jours avec le mode d’entraînement activé et jusqu’à 25 jours en économie d’énergie. Vous pouvez donc voir venir avant de devoir recharger votre montre qui devrait récupérer une charge entière en 2 heures avec le chargeur fourni dans la boîte.

La Watch GS Pro propose enfin plus de 100 modes d’entraînements pour différents sports. La montre récolte de nombreuses données de performances comme le rythme cardiaque, les calories brûlées, le suivi du sommeil ou même le suivi SpO2 qui mesure le niveau d’oxygène dans le sang. Vous trouverez tous les détails de ces mesures via l’application dédiée de la montre.

