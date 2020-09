Honor Watch GS Pro et ES : design soigné et grosse autonomie pour ces nouvelles montres connectées

Honor a présenté ce vendredi deux nouvelles montres connectées, la Honor Watch ES -- au look assez discret et design -- et la Honor Watch GS Pro, avec jusqu'à 25 jours d'autonomie.

Ce vendredi, à l’occasion de l’IFA de Berlin, Honor a présenté ses nouvelles montres connectées. Deux nouvelles toquantes étaient au programme, la Honor Watch ES et la Honor Watch GS Pro. Deux montres très différentes l’une de l’autre, mais qui ont bel et bien un air de ressemblance avec d’autres produits.

La Honor Watch ES est en effet calquée sur la Huawei Watch Fit annoncée en début de semaine. On va ainsi retrouver un design parfaitement similaire avec un écran Oled rectangulaire — et non pas rond comme les précédentes montres Honor — d’une diagonale de 1,64 pouce avec une définition de 280 x 456 pixels. La montre fait ainsi penser en partie à un bracelet connecté et c’est un choix délibéré de la part de Honor qui compte la présenter comme une montre dédiée aux sportifs.

La montre Honor Watch ES // Source : Frandroid La montre Honor Watch ES // Source : Frandroid

Outre l’écran tactile, on va également retrouver un bouton physique sur le côté droit pour naviguer dans le système. Au niveau des différents capteurs et des fonctions de suivi, la Honor Watch ES est capable d’analyser le sommeil et le rythme cardiaque, mais également le stress, le niveau d’oxygénation du sang (SpO2) et les cycles menstruels. Elle propose également le suivi de 96 modes d’entraînement, des cours de fitness et la détection d’exercice. C’était là une fonction qui manquait au suivi d’activités sportives des montres Honor. Notons également que la Honor Watch ES dispose d’une batterie de 180 mAh qui devrait lui permettre de fonctionner pendant dix jours. La montre n’intègre cependant pas de puce GPS pour retrouver le suivi d’entraînement et la distance précise parcourue.

La Honor Watch GS Pro, une montre de baroudeur

Outre cette petite montre, Honor a également présenté une toquante numérique avec un gabarit bien plus imposant, la Honor Watch GS Pro. Celle-ci reprend en fait le même aspect global que la précédente montre Honor MagicWatch 2 — qui reste en gamme — mais gonflée aux stéroïdes. La smartwatch se veut avant tout une montre de baroudeur avec son boîtier en acier inoxydable.

La montre Honor Watch GS Pro // Source : Frandroid La montre Honor Watch GS Pro // Source : Frandroid

Dotée d’un écran Oled rond de 1,39 pouce de diamètre, pour une définition de 454 x 454 pixels, elle dispose en outre ‘une batterie de 790 mAh. De quoi la faire tenir pendant pas moins de 25 jours selon Honor. Par ailleurs, on retrouve évidemment une analyse du sommeil, du stress et du rythme cardiaque, ainsi qu’une puce GPS. Celle-ci s’avérera pratique pour l’intégration du suivi de randonnée, de ski ou de nage intégrés sur la montre.

Les deux nouvelles montres connectées de Honor seront disponibles dans les tout prochains jours. La Honor Watch ES sera ainsi commercialisée à partir du 21 septembre au prix de 100 euros, tandis que la Honor Watch GS Pro sera disponible dès le 8 septembre à 250 euros, avec une remise de 50 euros entre le 8 et le 21 septembre.