Avec sa Watch Fit, Huawei lance une montre connectée très inspirée de l’Apple Watch

Après les Watch GT aux écrans ronds, Huawei change de cap avec sa nouvelle Watrch Fit, une montre connectée au design particulièrement proche de celui de l'Apple Watch.

Depuis maintenant deux ans, Huawei a décidé de chambouler sa gamme de montres connectées. Le groupe chinois lançait alors sa gamme Watch GT, basée sur son système LiteOS. Il s’agissait alors de montres avec un écran rond, dotées d’une grande autonomie.

Ce lundi, c’est un nouveau modèle qui a été présenté par le groupe chinois, la Huawei Watch Fit. Cette montre se distingue des précédentes versions par son design qui tranche clairement. En, effet, exit l’écran rond, la montre arbore cette fois un écran rectangulaire légèrement allongé. On retrouve ainsi un format à mi-chemin entre la montre et le bracelet connecté. La Watch Fit n’est pas non plus sans rappeler l’Apple Watch avec ses bordures très arrondies. Sur le côté, on va retrouver un unique bouton pour naviguer dans le système, contre deux pour les Watch GT.

Jusqu’à dix jours d’autonomie

Du côté des caractéristiques, la Huawei Watch Fit est équipée d’un écran Oled de 1,64 pouce affichant 456 x 280 pixels. Elle propose également 4 Go de stockage et intègre une puce GPS pour le suivi d’activité, un capteur de rythme cardiaque et une détection du SpO2 pour mesurer le niveau d’oxygénation du sang. Du côté de l’autonomie, point fort des montres Samsung jusqu’à présent, la Watch Fit fait un peu moins bien compte tenu de son gabarit plutôt compact. Elle pourra ainsi tenir jusqu’à 10 jours en usage classique et sept jours avec un usage intense. Il faut dire que Huawei annonce généralement jusqu’à deux semaines d’autonomie sur ses montres connectées.

Pour l’heure, la Huawei Watch Fit n’a été annoncée qu’aux Émirats arabes unis. Aucun prix n’a par ailleurs été annoncé, tout juste sait-on que la montre sera proposée en trois coloris : rose, noir et menthe. Interrogé, Huawei France nous a indiqué ne pas avoir d’informations à communiquer à son sujet pour le moment. On pourrait cependant en savoir plus dans les prochains jours.