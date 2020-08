Huawei Watch Fit : un nouveau clone de l’Apple Watch dans les starting blocks

Huawei s'apprêterait à lancer une nouvelle gamme de montres connectées avec la nouvelle Huawei Watch Fit. Une montre qui pourrait être lancée sous HarmonyOS.

Cela fait désormais près de deux ans que Huawei a lancé sa gamme de montres connectées Watch GT. Suffisamment de temps pour le constructeur chinois pour développer son système LiteOS et proposer des montres convaincantes, notamment avec leur autonomie de deux semaines.

Néanmoins, il semble que le constructeur chinois soit désormais prêt à changer de cap. C’est en effet ce qui ressort des informations partagées ce mardi par le journaliste allemand Roland Quandt. Il a en effet repéré une page mise en cache sur le site de e-commerce autrichien TFK, présentant une montre présentée comme la Huawei Watch Fit.

About that Huawei Watch Fit Leak: https://t.co/ZM3BgWyD3H — Roland Quandt (@rquandt) August 11, 2020

Cette montre connectée n’est pas sans rappeler l’Apple Watch avec son écran rectangulaire — et non pas rond comme les précédentes montres Huawei — ses bords arrondis et son bracelet en silicone qui se prolonge jusque dans le boîtier.

Mais là où la Huawei Watch Fit pourrait être particulièrement intéressante, c’est au niveau des caractéristiques. D’après une fiche technique dénichée par le même Roland Quandt, la montre devrait profiter d’un écran Amoled de 1,64 pouce affichant 456 x 280 pixels. Elle profiterait également d’une batterie de 180 mAh pour une autonomie de 10 jours, du suivi de la marche, de la course, de la nage ou du vélo et d’un capteur de rythme cardiaque. On retrouverait également un GPS, pratique pour retracer le parcours de vos entraînements et donner une distance précise et non pas estimée d’après votre nombre de pas.

Huawei prépare HarmonyOS pour les montres connectées

La principale question au sujet de cette montre réside en fait dans son système d’exploitation. Jusqu’à présent, les montres Huawei étaient équipées de LiteOS. Néanmoins, le constructeur chinois avait annoncé l’an dernier qu’il comptait adapter HarmonyOS — qui équipe déjà ses téléviseurs connectés — aux montres pour le courant de l’année 2020. Dès lors, la Huawei Watch Fit pourrait être la première montre connectée de la firme à en être équipée.

Selon les informations précédemment disponibles sur TFK Austria, la Huawei Watch Fit devrait être lancée en Europe à 119 euros. À titre de comparaison, la Huawei Watch était proposée à son lancement à 229 euros. On la retrouve désormais autour de 150 euros.

On devrait en savoir plus sur la Huawei Watch Fit dans les prochaines semaines. Huawei organisera sa conférence dédiée aux développeurs entre le 10 et le 12 septembre prochain. C’est à cette occasion que le constructeur chinois pourrait en dire plus sur son système HarmonyOS et potentiellement présenter sa nouvelle montre connectée.