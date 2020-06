Huawei Mate Watch : la 1ere smartwatch sous HarmonyOS arriverait bientôt

Il est l'heure de passer à la deuxième étape du déploiement de HarmonyOS pour Huawei avec une première montre connectée. Celle-ci pourrait arriver dès le mois d'octobre sous le nom de Huawei Mate Watch.

En août 2019, après de longues rumeurs, Huawei a dévoilé HarmonyOS — aussi connu sous le nom de HongMengOS en Chine –, son nouveau système d’exploitation multiplateforme. À l’instar de Fuchsia, ce firmware a pour vocation d’animer une grande variété d’appareils, à commencer par Huawei Vision, un téléviseur 4K lancé l’année dernière en marge de l’annonce du système.

Malgré les problèmes sanitaires liés au Covid-19, les rumeurs laissent entendre que Huawei n’aurait pas reporté son calendrier et viserait toujours l’année 2020 pour lancer ses nouveaux produits tournant sous Harmony OS. Lors de son annonce, la marque au lotus évoquait pour cette année des ordinateurs, des interfaces tête haute pour voitures et des montres connectées.

Aujourd’hui, un nom est évoqué : la Huawei Mate Watch, un nom déjà apparu un peu plus tôt dans l’année au travers d’un dépôt de marque supposé.

If Huawei’s schedule has kept up then the Mate Watch is the first HongMengOS powered smartwatch, will be released with the Mate 40 series.

rumors say it would happen during Chinese National Day.🤷‍♂️ #HuaweiMate40Series #HuaweiMateWatch

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 23, 2020