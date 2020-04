Huawei lance le téléviseur OLED qui pourrait vous faire aimer le confinement

Moins d'un an après son entrée sur le marché des Smart TV, Huawei veut frapper les esprits. Comme prévu, le géant chinois a dévoilé ce 8 avril son nouveau téléviseur intelligent, le Vision Smart TV X65. Outre un passage remarqué à l'OLED, ce dernier se pare d'une caméra dopée à l'IA dédié aux visioconférences... mais pas seulement.

Huawei n’a pas encore beaucoup d’ancienneté sur le marché du téléviseur, mais il n’en fait pas un complexe. Mieux, la marque innove à plein régime pour se démarquer. L’année dernière, en septembre, le groupe dévoilait son premier téléviseur Vision, qui misait sur une dalle LCD tout en arborant une caméra permettant des visioconférences confortables en quelques clics. Ce 8 avril, à la date prévue, Huawei a renchéri avec son Vision Smart TV X65. Il s’agit là ni plus ni moins de son premier téléviseur OLED, et pour marquer le coup, la firme met plus que jamais les petits plats dans les grands.

Un téléviseur 4K surefficient, armé d’une caméra encore plus efficace

Comme son nom l’indique, le Vision Smart TV X65 est une smart TV OLED 4K de 65 pouces. Cette année, Huawei peaufine encore plus son design, avec un téléviseur ultra fin (24,9 mm d’épaisseur annoncés) et des bordures rabotées autant que possible de manière à ne laisser transparaître qu’un cadre très aminci autour de la dalle OLED.

Le Vision Smart TV X65, est propulsé par un SoC Honghu 898 signé HiSilicon. Développé spécialement pour le premier téléviseur OLED de Huawei, ce dernier est notamment capable de tirer parti de nombreux capteurs pour ajuster de manière dynamique la colorimétrie, la luminosité ou encore le taux de rafraîchissement de l’écran. Huawei évoque par ailleurs une certification TUV Rheinland, garantissant le confort visuel de l’utilisateur.

Huawei a présenté ce 8 avril son premier téléviseur OLED Vision Smart TV X65

Reste que la spécificité la plus intéressante de ce nouveau téléviseur est une nouvelle fois sa caméra embarquée. Il faut cette année tabler sur un module ultra grand-angle de 24 Mpx dopé à l’IA. Huawei a en effet intégré à cette caméra de nouveaux capteurs ainsi qu’une puce NPU développée elle-aussi en interne par HiSilicon. Cet ensemble intelligent permet notamment des contrôles gestuels semblable à ce que proposait jadis Microsoft avec son Kinect, ainsi qu’un suivi dynamique de l’utilisateur durant les visioconférences.

Notons enfin la présence d’une partie audio à priori soignée, basée sur pas moins de 14 haut-parleurs capables de diffuser en surround. Une technologie de spatialisation est enfin mentionnée. Un peu à la manière d’un sonar, le dispositif audio du Vision Smart TV X65 est capable d’émettre du son et d’interpréter son retour pour identifier la structure de votre salon et s’ajuster automatiquement.

[ytpub:?v=G_7cTSfT7gg]

Ce condensé de technologie a toutefois un coût… et il est élevé : 24 999 yuans, soit près de 3260 euros HT. Le Huawei Vision Smart TV X65 a pour l’heure été lancé en Chine, mais l’on ignore encore s’il arrivera jusque dans nos contrées. Nous avons interrogé Huawei quant à une éventuelle annonce en France et mettrons à jour cet article en cas de réponse.