Huawei Vision 2 : un nouveau téléviseur connecté prévu le 8 avril prochain

Sept petits mois après le lancement, en Chine, de son premier téléviseur, le Huawei Vision, Huawei remettrait le couvert ce 8 avril. Reste à savoir si ce nouveau produit pourra se frayer un chemin jusqu'en France...

La France n’en avait pas profité, mais Huawei lançait en septembre 2019 son Huawei Vision, un téléviseur 4K à Quantum Dots (technologie LCD également utilisée par Samsung pour ses téléviseurs QLED) décliné dans un premier temps en diagonales 55 et 75 pouces, puis en 65 et 85 pouces, et disposant d’un rafraîchissement 120 Hz. Très semblable au Honor Vision (également proposé en Chine cette fois par la filiale de Huawei) le Vision permettait de contrôler depuis l’interface d’HarmonyOS tous les objets connectés et dispositifs intelligents de la maison. Il embarquait par ailleurs une caméra pop-up dédiée aux appels vidéo et vidéoconférences.

On apprend d’un visuel publié sur les réseaux sociaux chinois et relayé sur Twitter, qu’un Huawei Vision 2 est en chemin. Ce nouveau téléviseur serait présenté lors d’une conférence prévue ce 8 avril en Chine. Une vidéo a même été publiée à cette adresse sur le compte Weibo officiel de la marque. On ignore si l’appareil arrivera jusqu’en Europe… et dans l’Hexagone.

Nous avons contacté Huawei France afin d’en savoir plus. Nous tâcherons de mettre à jour ce papier si la marque nous donne quelques indications.

Huawei miserait sur un tir groupé…

Le Vision 2 serait donc dévoilé en parallèle du lancement en Chine d’un certain Huawei P40 (nous avons récemment pu prendre en main le P40 Pro). D’après le visuel dévoilé, le nouveau téléviseur de Huawei disposerait d’une caméra pop-up plus large que celle du premier Vision, elle pourrait intégrer de plus nombreux capteurs et proposer une captation supérieure au modèle de l’année dernière. Le Vision 2 en lui même semble par ailleurs miser une nouvelle fois sur des bordures extrêmement fines permettant de mettre en valeur sa dalle QLED.

Pour rappel, le Huawei Vision premier du nom était propulsé par un processeur Honghu 818, conçu en interne par HiSilicon (filiale de Huawei dédiée au développement de microprocesseurs, et à l’origine des puces Kirin pour smartphones). Il serait cohérent que Huawei rempile avec cette puce ou équipe son Vision 2 d’une éventuelle remplaçante. Ce dernier devrait par ailleurs être animé, comme l’année dernière, par HarmonyOS, lui aussi développé en interne.