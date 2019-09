Le téléviseur Huawei Vision verra bel et bien le jour en Europe tout en tournant sous HarmonyOS. Ce sera ainsi l’occasion pour les utilisateurs du continent de découvrir le système d’exploitation de la firme chinoise.

L’actualité de Huawei est décidément particulièrement animée. La marque chinoise a en effet récemment dévoilé ses nouveaux Mate 30 et Mate 30 Pro qui seront privés du Play Store et des services Google. Or, d’autres produits ont également été présentés dont le Huawei Vision. Il s’agit d’un téléviseur connecté propulsé par la solution maison de la firme : HarmonyOS. Et cette smart TV va débarquer en Europe.

Pour rappel, HarmonyOS a été officialisé pendant l’été en Chine. C’est un système d’exploitation capable de tourner sur tous types d’appareils et pouvant potentiellement remplacer Android sur les smartphones de Huawei. Jusqu’ici, nous ne savions pas encore si un produit fonctionnant avec ce système verrait le jour officiellement en Europe.

HarmonyOS en Europe

Or, comme l’explique Android Authority, Huawei a livré quelques détails en marge de sa présentation des Mate 30 et a ainsi confirmé que son Huawei Vision serait bel et bien commercialisé en Europe. Les utilisateurs du Vieux Continent pourront ainsi également découvrir le système d’exploitation du géant chinois.

Rappelons que le Huawei Vision se dote d’un écran 4K QLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléviseur se déclinera d’abord en 55 et 75 pouces. Ces modèles seront suivis par des diagonales de 65 et 85 pouces. Globalement, ce produit fait beaucoup penser au Honor Vision présenté en Chine quelques semaines plus tôt.

Hélas, il n’y a pas encore d’informations sur les prix. Par ailleurs, de récentes informations sur HarmonyOS laissent entendre que le système n’est pas totalement finalisé.