Huawei a dévoilé son téléviseur Huawei Vision. Au programme : dalle 4K Qantum Dot, son 5.1 et intégration à l’écosystème EMUI.

Le marché des téléviseurs est en train de se complexifier alors que de nouveaux acteurs font leurs arrivées. On attend toujours le lancement de la OnePlus TV, mais c’est Huawei qui aujourd’hui officialise son premier téléviseur avec le Huawei Vision. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est normal. Honor, la marque sœur de Huawei, a dévoilé le Honor Vision il n’y a pas si longtemps en Chine.

Caractéristiques techniques

Comme son cousin, le Huawei Vision n’est pas qu’un téléviseur, mais un véritable écran connecté. C’est en tout cas comme ça que Huawei présente son produit, en mettant en avant l’OS maison HarmonyOS et son intégration avec les objets IoT du foyer.

Le Huawei Vision sera proposé en 65 et 75 pouces dans un premier temps, puis en 55 et 85 pouces plus tard. Dans tous les cas, il s’agit d’une dalle 4K UHD Quantum Dot avec des bordures assez fines. Comme le Honor Vision, le téléviseur intègre également une caméra pop-up pour les visioconférences. Huawei promet également un son 5.1 intégré à son téléviseur.

Pas de date ni de prix

Huawei n’a dévoilé ni date de sortie ni prix pour son téléviseur. Il reste difficile de savoir si le produit sortira un jour de Chine, même si la marque l’a dévoilé lors d’une conférence à Munich.