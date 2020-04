Huawei fait comme Apple et lance sa propre carte bancaire

La Huawei Card est la nouvelle carte bancaire du géant chinois. Tout juste présentée, elle offre des fonctionnalités similaires à celle de l'Apple Card.

Rappelez-vous, l’année dernière, nous découvrions l’Apple Card. Cette carte bancaire, disponible uniquement aux États-Unis, marquait une incursion loin d’être anodine de la marque à la pomme dans le monde des banques. Cette initiative a visiblement fait des envieux puisque, à son tour, Huawei lance sa Huawei Card.

Vous vous en doutez, la Huawei Card est également une carte de crédit à utiliser pour vos transactions. Elle a été présentée à l’occasion de l’événement de lancement des Huawei P40 et Huawei P40 Pro en Chine. Au programme, on retrouve quelques fonctionnalités déjà plébiscitées sur l’Apple Card.

En effet, la Huawei Card est à la fois une carte physique et une carte numérique stockée sur votre téléphone via l’application Huawei Pay. On retrouve aussi un système de cash back : une petite somme d’argent vous est versée pour chaque achat effectué. Côté sécurité : les données de transaction sont stockées et gérées en local. En outre, l’accessoire donne aussi des accès aux espaces lounges de certains aéroports et certaines gares.

Huawei seems to be launching a new service called Huawei Card for China. It's part of Huawei Pay. It is, as expected, a credit card.

They are offering cash back, VIP airport lounges, and other benefits. pic.twitter.com/BHdife0ZwD

— Max Weinbach (@MaxWinebach) April 8, 2020