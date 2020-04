Huawei compte s’attaquer au marché des TV Oled grand format avec son X65

Huawei devrait présenter ce mercredi son deuxième téléviseur, le X65. Un téléviseur qui succédera au Huawei Vision avec une montée en gamme, puisqu'il devrait intégrer une dalle Oled et permettre le contrôle de la navigation par des gestes.

L’an dernier, à l’occasion de sa conférence dédiée aux développeurs, Huawei présentait son tout premier téléviseur, le Huawei Vision. Il s’agissait à l’époque d’un téléviseur lancé sous HarmonyOS, le système d’exploitation maison du constructeur, avec une dalle 4K et LCD. Mais il semble que Huawei n’ait pas envie de s’arrêter là.

En effet, Huawei s’apprête à présenter un tout nouveau téléviseur dès ce mercredi, en même temps que le lancement chinois des Huawei P40 et P40 Pro comme l’a laissé entendre Richard Yu en fin de semaine dernière sur Weibo : « Hier, c’était la présentation du Huawei P40, mais nous avons encore une grosse annonce et je suis très fier de ce produit, lancement en Chine prévu le 8 août ! »

Un téléviseur OLED avec contrôles gestuels

Concernant le téléviseur en lui-même, certaines informations, relayées par MyDrivers, permettent de découvrir en partie le design et les caractéristiques du téléviseur. Celui-ci semble baptisé Huawei X65, mentionnant ainsi directement la diagonale d’écran de 65 pouces dans le titre. Par ailleurs, le téléviseur devrait être le premier de Huawei à intégrer une dalle OLED, alors que le Huawei Vision ne proposait que du LCD. Il intégrerait également 14 haut-parleurs directement placés dans l’écran.

On devrait également retrouver la principale caractéristique des téléviseurs Huawei et Honor, avec une caméra intégrée directement dans le châssis qui permettra non seulement d’appeler ses proches en visioconférence, mais également de contrôler l’interface du téléviseur avec des gestes en plus de la télécommande ou du contrôle vocal. Une des images précise en effet que le téléviseur peut être « contrôlé facilement sans la voix ou la télécommande ».

Pour rappel, si le premier téléviseur Huawei Vision a été lancé en Chine en fin d’année dernière, il n’est pas encore arrivé jusqu’en France. Huawei a confirmé que l’objectif était de lancer ses téléviseurs en Europe, mais le fait que Huawei utilise un OS propriétaire signifie que les fournisseurs de contenus doivent développer de nouvelles applications dédiées. Parce que sans application, les téléviseurs Huawei, qui reposent essentiellement sur les plateformes de VOD, perdent une grande partie de leur intérêt. Dès lors, on ignore si encore quand Huawei compte s’attaquer au marché européen des téléviseurs.