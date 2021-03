Honor 10X Lite et Honor Watch GS Pro : plusieurs remises sur les meilleurs produits de la marque

Honor n’attend pas les soldes pour proposer des prix bas sur ses meilleurs produits. Ainsi, le très équilibré Honor 10X Lite voit son prix fondre sous les 170 euros, tandis que l’Honor Watch GS Pro dégringole à moins de 160 euros.

Plus de 4 mois après sa sortie, l’Honor 10X Lite reste un smartphone avec une fiche technique équilibrée et un rapport qualité-prix solide. Un tarif d’autant plus bas qu’il est actuellement en promotion grâce à une réduction immédiate de 60 euros. Ainsi, le Honor 10X Lite est proposé à 169 euros chez plusieurs enseignes telles que la Fnac, Darty.

La montre connectée Honor Watch GS Pro est également à un prix plus avantageux grâce à une réduction immédiate de 90 euros. Elle passe ainsi au prix de 159 euros au lieu de 249 euros chez la Fnac ou Darty.

Le Honor 10X Lite à 169 euros au lieu de 229 euros

Le Honor 10X Lite est un smartphone qui propose une très bonne expérience globale grâce à une configuration solide. Ainsi, il intègre un SoC Kirin 710A avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD). La navigation et l’exécution de tâches basiques ne souffrent d’aucun ralentissement, et il est même capable de faire tourner certains jeux de manière optimale.

Côté photo, le Honor 10X embarque 4 capteurs à l’arrière, ce qui lui offre une grande polyvalence. On trouve notamment :

un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,8) ;

un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,4) ;

un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Mieux, l’intelligence artificielle embarquée dans l’appareil photo vient appuyer la partie matérielle, notamment avec le mode nuit, pour obtenir des clichés de bonne qualité de jour comme de nuit.

Cela dit, c’est au niveau de l’autonomie que le Honor 10X Lite se démarque, grâce à sa batterie de 5000 mAh. Celle-ci permet au Honor 10X Lite de tenir une journée d’utilisation intensive sans être rechargé. Sans oublier qu’elle est compatible avec la charge rapide 22,5 W.

Enfin, il est important de noter que le Honor 10X Lite repose sur les Huawei Mobile Services (HMS), l’écosystème de services de Huawei et Honor. Cela signifie que vous devrez passer entre autres par l’AppGallery pour récupérer vos applications préférées.

Le Honor 10X Lite bénéficie actuellement d’une réduction de 60 euros, ce qui fait tomber son prix à 169 euros contre 229 euros en temps normal.

La Honor Watch GS Pro à 159 euros au lieu de 249 euros

La Honor Watch GS Pro est une montre connectée qui embarque un bel écran AMOLED rond de 1,39 pouce dans un boîtier de 48 mm de diamètre. Sa taille permet à cette dalle d’offrir un confort de visionnage amélioré et donc plus agréable.

Étant une montre connectée bien pensée, la Honor Watch GS Pro intègre de nombreux capteurs, tels qu’un capteur de rythme cardiaque, oxygénation sanguine, de suivi du sommeil ou d’analyse du niveau de stress. De plus, la Honor Watch GS Pro se place comme un excellent accessoire pour les sportifs de tout niveau, puisqu’elle reconnaît 100 activités sportives différentes.

La Honor Watch GS Pro brille surtout par sa grande résistance. Avec pas moins de 14 certifications de grade militaire, cette montre connectée est capable d’encaisser les plus mauvaises conditions météorologiques et environnementales, comme les températures très basses, des pluies intenses ou de fortes chaleurs.

La Honor Watch GS Pro est désormais vendue 159 euros, au lieu de 249 euros chez la Fnac et Darty, grâce à une réduction immédiate de 90 euros.