Cette montre connectée robuste de Honor, taillée pour les randonneurs, coûte moins de 70 €

Les baroudeurs au budget serré qui souhaitent être coachés par une montre connectée robuste et à bon prix pourront se tourner vers la Honor Watch GS Pro. Sur Cdiscount, on peut la trouver à 69 euros au lieu de 250 euros à son lancement.

C’est en 2020 que la marque Honor a annoncé la sortie de sa montre connectée Honor Watch GS Pro, un modèle qui se veut ultra résistant, endurant et surtout taillé pour les randonneurs et autres sportifs. Pour ne rien gâcher, elle est actuellement une référence idéale pour celles et ceux qui n’ont pas un budget illimité, puisque son prix ne dépasse pas les 70 euros.

Les points forts de la Honor Watch GS Pro

Une montre robuste

Les nombreuses fonctions liées au sport et le bon suivi de santé

Une grosse autonomie

Lancée à 250 euros, la montre connectée Honor Watch GS Pro est désormais proposée à 69 euros chez Cdiscount.

Une montre massive pour les baroudeurs

Amateurs de montres connectées fines, légères et au design sobre, passez votre chemin. La Honor Watch GS Pro est une montre très massive de 45,5 grammes aux angles marqués. Un design agressif qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais qui a au moins l’avantage d’être très robuste, ce qui ne déplaira pas aux baroudeurs en quête d’un modèle résistant. La GS Pro a d’ailleurs reçu 14 certifications du standard des équipements militaires américains, c’est dire. Elle est ainsi capable de résister à des températures jusqu’à 70 degrés et -40 degrés et même de fonctionner pendant 240 heures dans l’humidité. Notez tout de même que si Honor assure que sa montre résiste à la pluie ou à l’humidité, elle ne propose aucune certification IP. Elle est heureusement certifiée 5ATM pour une immersion jusqu’à 50 mètres.

Concernant son écran, on a droit à une dalle Amoled de 1,39 pouce (454 x 454 pixels), qui promet un affichage suffisamment confortable. Un mode Always-On est aussi présent, de même qu’un capteur de luminosité pour ajuster l’éclairage de l’écran en fonction de la luminosité ambiante. En ce qui concerne le logiciel, LiteOS est de la partie et propose un système pensé pour une utilisation sportive. Mention spéciale pour la possibilité d’installer des applications supplémentaires.

La montre endurante des sportifs

La Honor Watch GS Pro propose une foule de fonctionnalités destinées à épauler les sportifs dans leurs sessions. Pas moins de 15 modes d’entraînement professionnels et 85 modes d’entraînement personnalisés sont inclus dans la montre. Les randonneurs apprécieront en plus la possibilité de recevoir des alertes météorologiques ou encore les heures de lever et de coucher de soleil. On peut aussi profiter d’un suivi de position par satellites GPS ou Glonass, mais gardez en tête que le suivi GPS est un brin capricieux. Côté santé, la GS Pro peut mesurer le niveau d’oxygène dans le sang (SpO2) ainsi que le rythme cardiaque ou encore proposer un suivi du sommeil. L’évaluation du stress de l’utilisateur est quant à elle assez inefficace.

Outre les fonctionnalités dédiées au sport, la Honor Watch GS Pro peut aussi stocker 2 Go de titres musicaux, recevoir des notifications (auxquelles on ne peut toutefois pas répondre depuis la montre), et permettre à son utilisateur de répondre ou de passer des appels sans passer par le smartphone. Enfin, la montre marque des points avec son excellente autonomie : avec un usage modéré, nous avons pu faire tenir la GS Pro durant 11 jours sur une seule charge lors de notre test. Pour la recharge, une heure et 32 minutes suffisent à faire passer la montre de 0 à 100 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Honor Watch GS Pro.

