Bose QuietComfort 35 II : le casque audio de référence chute à moins de 180 €

L'un des meilleurs casque audio du marché, avec sa réduction du bruit active et son autonomie solide, est en promotion sur Cdiscount. Il s'agit du Bose QuietComfort 35 II et son prix chute à moins de 180 euros grâce à un code promo.

Le Bose QuietComfort 35 II fait office de référence dans le milieu des casques audio grand public avec ses grandes qualités de son et de fabrication, ainsi qu’une réduction de bruit active très efficace. Pour les intéressés, son prix est actuellement en baisse via un code promotionnel.

Le Bose QuietComfort 35 II en bref

Toujours une valeur sûre des casques audio sur le marché

Une excellente réduction de bruit active

L’intégration de Google Assistant et d’Alexa

Une très bonne autonomie

Lancé à 369 euros, mais habituellement disponible pour un peu plus de 200 euros, le casque Bose QuietComfort 35 II est actuellement en promotion au prix de 185,97 euros, auquel il est possible d’ajouter le code promo 10EUROS lors de la commande afin d’économiser 10 euros supplémentaires.

Il est à noter que cette promotion se fait à partir d’un vendeur tiers sur le site, mais que la livraison est entièrement gérée par Cdiscount.

Pour en savoir plus sur le Bose QuietComfort 35 II 👇

Évolution du premier modèle sortie en 2017, le Bose QC 35 II aborde quasiment le même design que son aîné. Normal tant la qualité de fabrication était l’une des forces de cette référence dans le domaine des casques audio grand public. Sa forme circum-aural et son arceau extensible lui permettent de s’adapter à tout type de morphologie.

Mais là où le casque de Bose est encore meilleur, c’est sur la partie son avec un rendu clair, équilibré et percutant même dans les basses. De plus son système de réduction de bruit actif est clairement dans le haut du panier. Le casque est évidemment sans fil (via Bluetooth), mais il est possible d’y brancher un jack 3,5mm pour gagner en autonomie. Autonomie qui est d’ailleurs de très bonne facture puisque que le QC 35 II peut tenir jusqu’à 20 heures en mode sans fil et 40 heures en filaire, tout en intégrant un indicateur vocal pour indiquer les niveaux de batterie, mais aussi les notifications d’appels et de messages.

Sans doute la plus grosse évolution par rapport à son aîné, le QC 35 II intègre un bouton physique afin d’avoir directement accès aux assistants vocaux tels que Google Assistant ou Alexa. Il est également possible de configurer différents paramètres du casque comme le niveau de réduction de bruit active, et ce, entièrement grâce à l’application Bose Connect (compatible iOS et Android).

L’offre du Bose QuietComfort 35 II n’est plus disponible ?

Si cette offre n’est plus disponible, vous pouvez jeter un œil aux autres offres disponibles sur les divers sites marchands via le tableau ci-dessous.

Pour comparer le Bose QuietComfort 35 II

Si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence face au Bose QC 35 II, n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide des meilleurs casques sans fils en 2021.