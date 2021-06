Fnac baisse encore plus le prix du pack Xbox Series S pour les French Days

Pour passer à la next-gen, la Xbox Series S est la console la plus abordable du marché. On la trouve aujourd'hui dans un pack avec une manette supplémentaire et un casque Microsoft pour seulement 319 euros le tout, alors que cela reviendrait à 385 euros si vous achetiez ces trois produits séparément.

En plus d’avoir très peu de stock, les consoles next-gen sont vendus à un prix avoisinant les 500 euros. C’est cher, mais il existe tout de même des solutions plus abordables pour franchir le cap de la nouvelle génération, notamment grâce au tout dématérialisé. La Xbox Series S n’intègre donc pas de lecteur de disque pour être commercialisé presque deux fois moins cher que la Series X. C’est tout simplement la console idéale si vous n’avez pas un TV 4K.

La Xbox Series S en bref

Le format compact et discret

Et surtout pour jouer jusqu’en 1440p…

… à tous les jeux du Xbox Game Pass Ultimate

Au lieu d’un total de 384,97 euros, la Xbox Series S vendue avec une manette supplémentaire et un micro-casque est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 319,99 euros à la Fnac. Notez que les adhérents peuvent bénéficier de 10 euros offerts tous les 100 euros d’achat en utilisant le code promo « FRENCH » avant de finaliser la commande.

On trouve également un pack Xbox Series avec un casque Turtle Beach Recon 70 X et un abonnement de 3 mois aux Game Pass Ultimate pour seulement 314,99 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo « FD15 ».

Tout savoir sur la console next-gen de Microsoft

La Xbox Series S est la botte secrète de Microsoft contre la PlayStation 5. Avec un prix de lancement à 299 euros, soit le prix actuel de la Nintendo Switch, vous aurez accès à une véritable console next-gen si vous êtes prêts à faire quelques compromis.

Avec 200 euros de différence par rapport à la Series X, cette console est évidemment moins puissante avec 4 TFlops contre 12. Cependant, il ne faut pas comparer ces chiffres avec la génération Xbox One/PlayStation 4, puisque les machines next-gen ne reposent pas sur la même architecture. La Series S embarque presque le même processeur AMD Zen 2 que sa grande sœur et propose les mêmes fonctions de ray tracing, ainsi que l’utilisation du SSD (512 Go) avec la Xbox Velocity Architecture qui réduit très fortement les temps de chargement sur les jeux compatibles. Elle est avant tout conçue pour les écrans Full HD – avec une définition maximale de 1440p.

Il s’agit d’ailleurs de la console nouvelle génération la plus compacte. Avec ses dimensions d’environ 30 x 15 x 7 cm, elle trouvera bien plus facilement sa place sous le meuble de votre TV.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’oeil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xbox Series S.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

