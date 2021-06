DJI Osmo Action : la concurrente de GoPro est plus abordable pour les French Days

Quoi de mieux qu'une action cam pour réaliser des vidéos sans pour autant investir dans du matériel coûteux et volumineux ? Avec sa Osmo Action, DJI propose la meilleure alternative à la célèbre GoPro et à moindre coût pendant ces French Days : 199 euros au lieu de 379 euros à son lancement.

Dans le domaine des Action Cam, la marque concurrente du gênant américain GoPro est sans doute DJI. Le constructeur chinois s’est spécialisé dans les drones puis les accessoires vidéo avant de proposer sa propre vision de la mini caméra pour les sportifs de l’extrême. Cette dernière, la DJI Osmo Action s’est vue attribuée un 9/10 dans nos colonnes et est aujourd’hui disponible avec 180 euros de réduction durant ces French Days.

La DJI Osmo Action en bref

Une conception solide

Des vidéos en 4K à 60 fps

L’excellente stabilisation Rocksteady

Au lieu de 379 euros, la caméra DJI Osmo Action est aujourd’hui disponible à seulement 199 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus sur la DJI Osmo Action 👇

Avec un design s’inspirant fortement de sa concurrente directe, la caméra DJI Osmo Action propose tout de même quelques particularités la démarquant de la Go Pro. À commencer par un objectif imposant et l’intégration d’un écran en façade qui n’est apparu que sur la dernière version de la marque américaine. La robustesse est de mise puisque la Osmo action est capable de tenir immergée jusqu’à 11 mètres de profondeur et jusqu’à -10 °, ce qui est pratique pour les voyages dans les conditions les moins favorables.

Malgré sa taille, la caméra embarque un condensé de ce qui se fait de mieux dans le domaine avec notamment un objectif équipé d’un capteur de 12 mégapixels ouvrant à f/2.8 et offrant un angle de 145 degrés. Ce capteur est d’ailleurs capable de filmer en 1080p ou 4K à 60 images par seconde avec un débit de 100 Mb/s via une carte micro SD pouvant tenir la charge. Il est également possible de prendre des clichés au format RAW pour les adeptes de retouche photo. L’option HDR est également au rendez-vous, mais limite la fréquence de captation à 30 images par secondes en 4K.

Mais la plus grande innovation provient de son système de stabilisation maison appelé Rocksteady qui permet d’obtenir des vidéos ultras stables qu’elle soit fixée sur un casque ou un sac.

Côté autonomie, les batteries de 1 300 mAh permettent de filmer pendant 1h30 en 4K à 30 images avec le système Rocksteady activé. Cette durée monte à 1h56 en 1080p et sans Rocksteady. Prévoyez donc des batteries de rechange si vous souhaitez pouvoir l’utiliser sur la durée.

Retrouvez notre test détaillé de la DJI Osmo Action pour en savoir plus.

