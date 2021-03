DJI Osmo Pocket et Action : deux excellentes caméras de poche à prix choc

La marque DJI est réputée pour ses drones, mais aussi pour ses caméras qui sont de très bonnes alternatives à GoPro. Il y a la Osmo Pocket et la Osmo Action, et toutes les deux sont actuellement en promotion avec des remises allant jusqu'à -45 %. C'est presque moitié prix !

Il n’y a pas que GoPro dans la vie ! Le fabricant DJI propose un produit quasi similaire et tout aussi excellent avec sa Osmo Action, et même une solution encore plus atypique pour prendre des vidéos avec sa Osmo Pocket. L’une comme l’autre sont d’excellentes caméras de poche, mais leur rapport qualité-prix respectif n’a jamais été aussi intéressant qu’aujourd’hui grâce à des remises allant jusqu’à -45 %.

Les offres en un clin d’œil

La DJI Osmo Pocket à 199 euros

La DJI Osmo Pocket offre une solution bien différente à GoPro pour prendre des vidéos. Ce petit objet propose des dimensions de 121,9 x 36,9 x 28,6 mm, où sur la longueur on retrouve le support pour la tenir, avec quelques boutons de contrôle et l’écran de 1 pouce, et la caméra au bout. Cette dernière a la particularité d’être stabilisée sur 3 axes pour apporter le même confort qu’un stabilisateur pour smartphone. C’est grosso modo le même système que l’on retrouve sur les drones de la marque.

Son capteur de 12 mégapixels est capable de prendre des photos et surtout des vidéos d’une définition pouvant aller jusqu’en 4K à 60 images par seconde. La qualité d’image est très belle, un peu moins de nuit. En revanche, elle va se distinguer grâce à la stabilisation unique de sa conception, où les tremblements seront quasi inexistants. De plus, on retrouve tout un tas de fonctionnalités pratiques, comme le mode Active Tracking qui suit automatiquement un sujet en mouvement ou encore le slow motion.

Vous pouvez voir ce que vous capturez directement via l’écran tactile de 1 pouce intégré sur le manche de l’appareil, mais il est également possible de brancher un smartphone (avec les adaptateurs fournis) afin de profiter d’un retour vidéo plus grand. Celui-ci permet également d’accéder aux paramètres de la caméra et de régler facilement vos préférences. En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 825 mAh lui permet de filmer pendant 1h30 en 4K et elle se recharge entièrement en un peu plus d’une heure.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la DJI Osmo Pocket.

En bref

Son format compact et pratique

La stabilisation 3 axes héritée des drones DJI

Les vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde

Au lieu de 359 euros, la caméra de poche DJI Osmo Pocket est actuellement disponible en promotion à seulement 199 euros sur Amazon.

La DJI Osmo Action à 209 euros

La caméra DJI Osmo Action propose quant à elle un design en forme cubique à la façon GoPro, avec toutefois un objectif assez imposant. Elle a d’ailleurs la particularité d’intégrer deux écrans, un à l’avant et un à l’arrière, pour avoir un aperçu de ce que vous filmez dans toutes les situations.

Son appareil est doté d’un capteur de 1/2,3 pouces avec un objectif ouvrant à f/2.8 et offrant un angle de 145 degrés. Il permet de capturer des photos de 12 mégapixels avec la possibilité de les enregistrer au format RAW, ainsi que de filmer en 1080p ou 4K à 60 images par secondes avec un débit de 100 Mb/s. Les vidéos profitent par ailleurs du HDR sur du 4K, mais seulement à 30 images par seconde. Son principal atout est son excellent système de stabilisation baptisé Rocksteady.

Une batterie de 1 300 mAh permet à la caméra de filmer pendant 1h30 en 4K à 30 images par seconde avec Rocksteady activé et 1h56 en 1080p sans Rocksteady. Avec les deux batteries supplémentaires, vous pourrez alors utiliser la caméra pendant 5 à 6 heures environ.

Une caméra d’action digne de ce nom se doit enfin d’être robuste. Pour cela, la Osmo Action résiste à la poussière et à l’immersion dans l’eau (sans coque de protection) jusqu’à 11 mètres de profondeur. Une chute d’une hauteur maximale de 1,5 mètre ne devrait pas non plus poser de problèmes, tout comme l’utiliser dans des conditions extrêmes jusqu’à -10 °C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la DJI Osmo Action.

En bref

Conception solide

Des vidéos en 4K à 60 fps

L’excellente stabilisation Rocksteady

Au lieu de 379 euros, la caméra DJI Omso Action est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 209 euros sur Amazon.

Elle est également disponible au même prix chez Darty, avec en plus la possibilité d’ajouter gratuitement à votre panier le Charging Kit avec deux batteries supplémentaires, d’une valeur de 89 euros.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres modèles pour capturer vos souvenirs, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures action cam en 2021.