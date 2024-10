DJI Osmo Mobile SE : ce stabilisateur pour smartphone à moins de 80 € devrait intéresser les vlogueurs en herbe

Si vous cherchez un stabilisateur pour smartphone peu cher, mais qui dispose tout de même d’une batterie de fonctionnalités pour vous aider à tourner des vidéos bien nettes, alors vous pourrez vous diriger vers le DJI Osmo Mobile SE. Un modèle efficace qui est actuellement affiché à un prix plutôt rare pour un stabilisateur de cette marque : 79 euros au lieu de 99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si les smartphones récents proposent bien souvent une bonne stabilisation logicielle pour les vidéos, les stabilisateurs peuvent encore être très utiles. La marque DJI en possède plusieurs dans son catalogue, mais celui qui propose le meilleur rapport qualité/prix actuellement est sans aucun doute le DJI Osmo Mobile SE. Un stabilisateur bourré d’options que l’on trouve en ce moment à moins de 80 euros.

Les points forts du DJI Osmo Mobile SE

Un design pliable pratique

Une stabilisation efficace

Des fonctions intelligentes

Un stabilisateur avec un trépied

Au lieu de 99 euros, le DJI Osmo Mobile SE est aujourd’hui disponible en promotion à 79 euros à la Fnac et chez Darty.

Un stabilisateur compact et pratique à transporter

Le DJI Osmo Mobile SE est un stabilisateur que les baroudeurs et vlogueurs qui se déplacent fréquemment devraient apprécier pour son format compact. Avec son poids plume de 500 g et sa hauteur de 12 cm, cet accessoire se porte et se transporte très facilement. De plus, il marque aussi des points grâce à son design pliable, qui lui permet de se glisser dans un sac sans souci, par exemple.

Malgré ce format compact, les détenteurs d’un smartphone lourd et épais ne doivent pas prendre peur : DJI a pensé à doter son stabilisateur d’un moteur sans balais puissant qui permet à la nacelle de compenser chaque petit mouvement, et d’offrir une stabilisation bien précise, y compris pour les appareils plus massifs. Une robustesse bien rassurante. Notez aussi que le modèle est équipé d’une fixation magnétique, et que la nacelle et la bride magnétique pour le smartphone peuvent être séparées : on peut donc clipser ou déclipser le téléphone très simplement. Une poignée trépied complète le tout, pratique pour filmer en pose longue, par exemple.

Une bonne stabilisation et des fonctionnalités à gogo

Le DJI Osmo Mobile SE offre évidemment des images bien stables et fluides, en grande partie grâce à son système de stabilisation à trois axes, qui permet ainsi de conserver le smartphone dans la position voulue, selon vos besoins. Le DJI Osmo Mobile SE s’accompagne également d’une foule de modes et de fonctionnalités, qui permettront à l’utilisateur d’exercer sa créativité. Mode Active Track 5.0 pour suivre un sujet en mouvement, mode Dynamic Zoom pour créer un effet de zoom à la Hitchcock comme au cinéma avec plus de profondeur dans l’image, mode Story pour les vlogueurs et instagrammeurs avec des mouvements de caméra et des transitions prédéfinis… Autant dire qu’on n’aura que l’embarras du choix pour créer des vidéos toujours stables et personnalisées.

Enfin, concernant son autonomie, le DJI Osmo Mobile SE est capable, selon la marque, de fonctionner pendant 8 heures, avec la nacelle bien équilibrée, avant de devoir passer par la case recharge. Sa batterie de 2 600 mAh se recharge totalement en 2h12 avec un bloc de 10 W (en USB-C), toujours d’après le fabricant.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs stabilisateurs pour smartphone du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.