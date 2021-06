C’est bientôt fini les French Days sur Amazon : voici les dernières offres

L'édition 2021 des French Days se termine ce soir et les enseignes continuent de proposer des offres toujours plus intéressantes. Amazon en fait bien sûr partie. Si vous souhaitez profiter des meilleures promotions sur la plateforme, suivez le guide !

Les French Days ont enfin démarré, nous permettant de profiter de promotions toujours plus alléchantes. Cet événement attendu court jusqu’au 2 juin 2021, ce qui vous laisse le temps de mettre la main sur des références moins chères à retrouver chez Amazon.

Les offres en un clin d’œil

La GoPro Hero 9 Black

Sur le marché des caméras d’action, les GoPro restent quasi indétrônables. Et la fiche technique du modèle Hero 9 Black confirme la place de la marque sur le podium. On y retrouve une foule d’améliorations, comme l’ajout d’un écran à l’avant ou encore l’augmentation de l’autonomie. Les vlogueurs et créateurs pourront même profiter de nouveaux modes. Sans surprise, la stabilisation logicielle sera, quant à elle, toujours aussi impressionnante.

En bref

Un véritable écran à l’avant

L’ajout d’une définition 5K

De nouveaux modes pour encore plus de créativité

Lancée à 479 euros, la GoPro Hero 9 Black est désormais disponible à 409 euros chez Amazon.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2

On commence déjà à avoir quelques informations sur le prochain smartphone pliable de Samsung, mais le Galaxy Z Fold 2 reste à ce jour le meilleur de sa catégorie, au point de faire complètement oublier le premier modèle qui était plus un prototype qu’autre chose. Son prix est encore élevé, mais devient un peu plus doux avec une économie totale de 789 euros sur le prix d’origine du téléphone.

En bref

Un grand écran très bien exploité une fois déplié

L’écran de façade plus exploitable qu’avant

La puissance du Snapdragon 865+

Au lieu de 2 020 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy Z Fold 2 voit aujourd’hui son prix chuter à 1 231 euros sur Amazon. Il s’agit d’une version Allemande du modèle SM-F916B européen, donc complètement compatible en France.

Le Fire TV Stick 4K

Le Fire TV Stick 4K d’Amazon est une clé HDMI que l’on doit brancher sur son téléviseur, comme un Chromecast. Il s’agit là d’une alternative à l’Apple TV et aux box d’Android TV, et cette clé a de très bons arguments : elle est non seulement compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) et le Dolby Atmos, mais elle est aussi capable d’afficher des contenus en 4K UHD à 60 fps. Mais pour en profiter pleinement, veillez tout de même à disposer d’une télévision 4K. Autrement, qui dit Amazon, dit forcément Alexa, qui sera prête à recevoir toutes vos requêtes vocales.

En bref

De ma 4K à 60 fps

Compatible HDR10, HDR10+ et Dolby Vision

Une nouvelle télécommande avec Alexa

Initialement proposé à 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est actuellement disponible à 44,99 euros sur Amazon.

L’Asus TUF FX516PR-HN033T

Si vous souhaitez changer d’équipement gaming et miser sur un PC portable puissant, cet Asus TUF FX516PR-HN033T sera tout désigné avec sa configuration performante. Il embarque notamment un processeur Intel Core i7-11370H quadcore cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,8 GHz) épaulé par 16 Go de mémoire vive. La partie graphique est assurée par une puce RTX 3070 Max Q. Du reste, on pourra profiter d’un bel écran Full HD de 15,6 pouces, rafraîchi à 144 Hz pour une très bonne fluidité d’image. Mention spéciale pour les touches les plus utilisées par les gamers qui sont bien mises en évidence sur le clavier.

En bref

Un écran de 15,6 pouces + 144 Hz

Combo i7 de 11e gen + RTX 3070 Max Q + 16 Go de RAM

Un PC gaming robuste

D’abord affiché à 1 999 euros, le PC portable gaming Asus TUF FX516PR-HN033T est maintenant disponible à 1 499 euros sur Amazon.

L’iPhone 12 mauve et l’iPhone 12 bleu

Les rumeurs sur le nouvel iPhone d’Apple vont déjà bon train, mais la douzième itération du smartphone premium de la firme de Cupertino a encore de (très) beaux jours devant elle. L’iPhone 12, qui ravissait déjà les nostalgiques du design de l’iPhone 5, s’est même récemment doté d’un tout nouveau coloris mauve pimpant. Autrement, la fiche technique reste toujours aussi intéressante, avec sa puce A14 Bionic hautement puissante, son bel écran OLED de 6,1 pouces, un module photo très efficace, et sa compatibilité avec la recharge sans fil et MagSafe.

En bref

Un design toujours aussi premium

Une puce puissante A14 Bionic

Une bonne autonomie

Habituellement affiché à 959 euros, l’iPhone 12 mauve (128 Go) est désormais proposé à 899 euros sur Amazon. L’iPhone 12 bleu (128 Go) passe quant à lui de 959 euros à 867,58 euros, toujours sur Amazon.

Les AirPods Pro

En 2019, Apple a commercialisé ses premiers AirPods Pro dotés d’une réduction de bruit active. Le format intra-auriculaire de ces écouteurs true wireless permettent, en plus, de profiter d’une très bonne isolation passive. Confortables, ils proposent un son très agréable, ce qui suffit à les placer sans souci sur le haut du podium. Et pour ne rien gâcher, ces AirPods Pro s’intègrent parfaitement dans l’écosystème de la marque à la pomme, avec un appairage grandement facilité.

En bref

L’une des meilleures réductions de bruit active du marché

Une autonomie d’une journée avec le boîtier

Parfaite intégration avec iOS

Auparavant proposés à 279 euros, les AirPods Pro d’Apple sont actuellement disponibles à 199,99 euros sur Amazon.

On trouve également les célèbres AirPods 2 à 124,99 euros sur Amazon.

Le pack Echo Dot 4 + ampoule connectée Philips Hue

2020 a été l’année du changement pour les enceintes connectées Amazon Echo Dot : on a ainsi eu droit à un tout nouveau design sphérique, plus moderne, mais toujours aussi compact. Avec son expérience sonore améliorée et l’efficacité d’Alexa, cet Echo Dot 4 sera un parfait allié au quotidien. Les Skills seront évidemment au rendez-vous pour vous permettre de personnaliser votre expérience grâce aux applications tierces. L’écosystème Amazon est par ailleurs compatible avec un grand nombre d’objets connectés, comme les ampoules Philips Hue.

En bref

Un design réussi

Tout l’écosystème Alexa

La praticité de l’ampoule connectée Philips Hue

D’abord disponible à 99,99 euros, le pack Echo Dot 4 + ampoule connectée Philips Hue est maintenant affiché à 74,99 euros sur Amazon.

L’Echo Dot 4e gen est également disponible seule à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros. Si vous préférez acquérir une version un peu plus complète, la référence dotée d’une horloge passe de 69,99 euros à 39,99 euros.

L’Echo Show 8

Si vous souhaitez profiter des fonctionnalités d’une enceinte Echo d’Amazon, mais que vous tenez à disposer d’un écran, alors il faudra miser sur un Smart Display Echo Show. Il permet alors d’afficher des informations visuelles complémentaires aux requêtes demandées à Alexa. L’Echo Show 8, comme son nom l’indique, embarque un écran de 8 pouces, ce qui sera largement suffisant pour pouvoir naviguer confortablement sur l’interface. Notez aussi que cet Echo Show 8 peut fonctionner en tant que hub central pour votre maison connectée.

En bref

Un écran de 8 pouces très pratique

Une interaction avec Alexa grâce à l’écran

Une parfaite intégration dans l’écosystème Amazon

Au lieu de 129,99 euros, l’Echo Show 8 est actuellement disponible à 79,99 euros sur Amazon.

Le casque Jabra Elite 85h

Concurrencé par Sony et Bose, le casque sans fil Jabra Elite 85h propose une réduction de bruit active tout à fait satisfaisante pour s’isoler correctement. Côté qualité sonore, on obtiendra un excellent son neutre qui saura convenir à tous et toutes. Mais là où le Jabra Elite 85h se démarque largement des autres modèles sur le marché, c’est au niveau de son autonomie. En effet, la marque promet 36h avec la réduction de bruit activée, et 41h sans. Mentionnons également la très pratique connexion multipoint, qui permet d’appairer simultanément deux appareils et de passer de l’un à l’autre sans avoir à réinitialiser le Bluetooth.

En bref

Une excellente autonomie

Une signature sonore claire

Une connexion multipoint

Auparavant affiché à 249,99 euros, le casque Jabra Elite 85h est actuellement disponible à 179,99 euros sur Amazon.

Les écouteurs Jabra Elite 65t

Lancés en 2018, les écouteurs true wireless Jabra Elite 65t restent, encore aujourd’hui, de bons modèles pour ceux et celles qui souhaitent profiter d’un bon son, sans pour autant exploser son budget. Même si on ne pourra pas compter sur la réduction de bruit active, qui équipe les modèles 75t et 85t plus récents, on pourra se consoler avec une isolation passive permise par le format intra-auriculaire des écouteurs. Les Jabra Elite 65t proposent aussi d’autres atouts, comme un son équilibré, une compatibilité Bluetooth 5.0, et surtout, un confort optimal dans l’oreille.

En bref

Un excellent maintien dans l’oreille

Un son de qualité

Une bonne isolation passive

Au lieu de 129,99 euros, les Jabra Elite 65t valent désormais 69,99 euros sur Amazon.

Le DJI Osmo Action

La DJI Osmo Action a tout pour concurrencer efficacement la célèbre GoPro. Cette caméra d’action a l’avantage d’intégrer un écran à l’avant en plus de celui situé à l’arrière. Elle est par ailleurs dotée d’un capteur 12 mégapixels (objectif ouvrant à f/2,8 avec un angle de 145 degrés), et peut filmer jusqu’en 4K 60 FPS. Sa batterie de 1300 mAh permet à la DJI Osmo Action de filmer pendant 1h30 en 4K à 30 images par seconde avec Rocksteady activé (le petit nom de son système de stabilisation) et 1h56 en 1080p sans Rocksteady. Autre très bon point : son étanchéité jusqu’à 11 m de profondeur.

En bref

Des vidéos jusqu’en 4K à 60 fps

Une étanchéité jusqu’à 11 mètres

Un système de stabilisation efficace

Initialement proposée à 379 euros, la caméra DJI Osmo Action est actuellement affichée à 199 euros sur Amazon.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

