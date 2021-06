[…] French Days : excellent prix pour le TV LG OLED55C1 livré avec une barre de son […]

Entre sa dalle OLED, ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo et sa prise en charge du HDMI 2.1, la TV LG OLED55C1 a de solides arguments à faire valoir. Ajoutons à cela une barre de son LG SN7CY, et le combo devient très intéressant. D'autant plus que 199 euros de remise sont proposés pour l'achat simultané de ces deux produits sur Darty, ce qui fait passer l'ensemble de 1 898 euros à 1 699 euros.

En 2020, la gamme de TV OLED CX de LG avait fait une arrivée remarquée sur le marché des téléviseurs haut de gamme. Cette année, le constructeur coréen remet le couvert avec sa série C1, qui conserve la même (et très bonne) dalle OLED que celles qui équipaient déjà les modèles précédents. Cette édition 2021 s’accompagne là encore de nombreuses compatibilités, et se dote d’un nouveau processeur encore plus puissant pour la mise à l’échelle des contenus HD. Pour agrémenter l’expérience, pourquoi ne pas miser sur une barre de son ? D’autant plus que vous pouvez bénéficier de 199 euros de remise pour l’achat simultané de la TV LG OLED55C1 et d’une barre de son LG SN7CY pendant les French Days…

La TV LG OLED55C1 en bref

L’excellente qualité de la dalle OLED

Compatible Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos et HDMI 2.1

Une barre de son compatible Dolby Atmos et DTS:X

Actuellement, la TV LG OLED55C1 est en promotion et passe de 1 799 euros à 1 599 euros chez Darty. Mais pour l’achat simultané de cette TV et d’une barre de son LG SN7CY, vous aurez droit à 199 euros de remise, faisant passer le tout de 1 898 euros à 1 699 euros. Pour bénéficier de cette réduction, disponible jusqu’au 22 juin 2021, il vous suffira de mettre les deux produits dans votre panier.

Pour en savoir plus sur la TV LG OLED55C1👇

D’un point de vue visuel, la TV OLED55C1 de LG conserve les mêmes lignes épurées que les téléviseurs de la gamme CX. On retrouvera ainsi des bordures d’écran fines et un pied métallique solide. Cette TV de 55 pouces intègre par ailleurs une dalle OLED, dont la qualité n’est plus à démontrer puisqu’une dalle semblable équipait déjà, avec succès, les modèles CX. On aura donc évidemment droit à une excellente qualité d’affichage, des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs riches. Avec seulement un petit bémol : la luminosité maximale pêchera un peu à cause de l’OLED justement.

Ne vous méprenez pas : LG n’a pas copié la totalité de la fiche technique de la série CX pour concevoir sa gamme C1. La principale nouveauté se trouve à l’intérieur de la machine : la TV OLED55C1 embarque le nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K. Cette puce améliorera nettement la mise à l’échelle des contenus HD, ainsi que les ajustements au niveau du son. Autrement, on pourra bénéficier de plusieurs compatibilités vidéo (Dolby Vision IQ, HDR10), ainsi que du Dolby Atmos pour un audio bien vaste. Pour améliorer l’expérience, la barre de son LG, compatible Dolby Atmos et DTS:X vous offrira un résultat encore plus immersif. Elle a aussi l’avantage de ne pas être trop encombrante, ce qui lui permettra de se faufiler près de la TV sans souci.

Ce combo TV + barre de son sera donc très appréciable durant vos sessions cinéma ou séries, mais aussi durant vos parties de jeu vidéo. La TV OLED55C1 sera d’ailleurs particulièrement adaptée, puisqu’elle se dote d’une connectique HDMI 2.1, laquelle autorise la 4K@120 IPS ainsi que le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. On pourra également profiter d’un temps de réponse d’1 ms seulement et des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est aussi rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image.

Pour finir, cette TV est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit. AirPlay 2 et Miracast vous permettront, quant à eux, de diffuser du contenu depuis un smartphone. Côté connectique, la TV OLED55C1 de LG comprend 4 ports HDMI 2.1, 3 ports USB, une sortie optique, une prise casque, une entrée antenne, une entrée satellite et un port Ethernet.

