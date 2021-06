La meilleure concurrente de GoPro profite des soldes pour devenir plus abordable

Si vous souhaitez filmer vos exploits sportifs, ou simplement documenter vos vacances en vidéo sans pour autant exploser votre budget, vous pourrez profiter des soldes pour mettre la main sur la DJI Osmo Action. Le prix de cette caméra d'action passe en effet de 379 euros à 219 euros chez Darty.

La DJI Osmo Action n’est plus toute jeune, puisqu’elle est sortie il y a déjà deux ans, mais elle reste, encore aujourd’hui, l’une des meilleures action cam du marché. Elle peut même aisément se mesurer à l’indétrônable GoPro. La marque, également spécialisée dans les drones civils, propose ainsi une caméra dotée d’une fiche technique alléchante, avec notamment la possibilité de filmer en 4K et de profiter d’une stabilisation excellente. À l’occasion des soldes, son prix devient encore plus intéressant grâce à une promotion de 160 euros.

Les caractéristiques de la DJI Osmo Action

Une action cam robuste et étanche jusqu’à 11 m

Des vidéos filmées en 4K à 60 fps

Un système de stabilisation Rocksteady

Habituellement proposée à 379 euros, la DJI Osmo Action est actuellement affichée au prix de 219 euros chez Darty.

Une caméra robuste… avec un écran à l’avant

La DJI Osmo Action est une action cam bien robuste et durable qui pourra vous accompagner dans toutes les situations possibles. En effet, ce modèle est doté d’un boîtier résistant à la poussière, et même à l’immersion dans l’eau jusqu’à 11 m de profondeur. Les adeptes d’exploits sportifs dans des conditions extrêmes seront pleinement satisfaits de savoir qu’ils pourront tourner sous -10°C sans souci, c’est dire. Et quand on dit que cette référence peut se mesurer à la GoPro, c’est aussi parce qu’elle dispose d’un écran à l’avant, qui permet ainsi d’avoir un retour caméra ; une caractéristique que GoPro n’a ajoutée que dans sa plus récente version…

Petite, mais filme en 4K

La DJI Osmo action adopte un petit format, mais ça ne l’empêche pas d’embarquer un puissant capteur de 12 mégapixels (objectif ouvrant à f/2,8 avec un angle de 145 degrés) lui permettant de filmer en 4K à 60 fps, avec une vitesse d’écriture de 100 Mb/s via une carte microSD adaptée. L’utilisateur pourra même enregistrer ses vidéos en format RAW. Mention spéciale pour l’excellent système de stabilisation Rocksteady, qui offre de très bons résultats dans toutes les situations, en réduisant secousses et vibrations. DJI n’est pas spécialiste de la stabilisation vidéo pour rien, la marque proposant des stabilisateurs pour smartphone que l’on conseille les yeux fermés. La fonction HyperSmooth de GoPro sera légèrement supérieure dans certaines situations, mais en général, les deux stabilisations seront plutôt similaires.

Autrement, les utilisateurs pourront également profiter d’une application, DJI Mimo, bien conçue, avec des modes divers disponibles, comme le traditionnel Time Lapse et un mode rafale.

Une autonomie plus que correcte

En ce qui concerne son autonomie, la DJI Osmo Action embarque une batterie de 1 300 mAh, qui assure une autonomie de 1h30 en mode 4K à 30 fps avec Rocksteady activé, contre 1h56 en 1080p à 30 fps avec Rocksteady désactivé. Côté recharge, il faudra patienter 1h20 environ pour que la batterie se retrouve à nouveau à 100%. Quoi qu’il en soit, mieux vaut miser sur des batteries supplémentaires si vous prévoyez de partir en excursion pour ne pas risquer de tomber en rade rapidement.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la DJI Osmo Action.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la DJI Osmo Action.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.