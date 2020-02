Un excellent rapport qualité/prix pour ce Chromebook HP en promotion

Si vous recherchez un ordinateur ultra portable et abordable, pourquoi ne pas se laisser tenter par un Chromebook ? La référence HP x360 avec son écran tactile de 12 pouces est en ce moment en promotion sur Amazon, elle passe de 349 à 269 euros seulement.

Avec une interface épurée et simplifiée autour du navigateur Google Chrome, les Chromebook sont des machines idéales pour la navigation web. Mais pas seulement, ils permettent de télécharger et d’installer des jeux/applications du Play Store et proposent également des fonctionnalités de synchronisation très pratiques si vous avez un smartphone Android. Pour les jeux vidéo, il faudra toutefois compter sur le cloud gaming avec des services comme GeForce, Stadia ou encore Shadow.

En bref

Son écran tactile

Le design léger et ultraportable

La synchronisation entre Chrome OS et Android

Le Chromebook HP x360 de 12 pouces est aujourd’hui disponible à 269 euros sur Amazon, contre 349 euros habituellement. Cela représente une économie de 80 euros sur son prix d’origine.

Si, par la suite, l’offre est victime de son succès, n’hésitez pas à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Chromebook HP x360.

Pour en savoir plus 👇

Le HP x360 se place comme une solution accessible dans l’univers Chromebook. Il a la particularité d’être facilement transportable grâce à ses petites dimensions. Son écran — qui plus est tactile et rétractable pour s’utiliser comme une tablette — ne dépasse pas les 12 pouces de diagonale et offre un ratio 3:2 pour améliorer l’expérience de navigation au quotidien. On aurait préféré du Full HD, mais sa définition HD+ de 1 366 x 912 pixels est clairement suffisante pour une utilisation bureautique.

Il est équipé d’un processeur Intel Pentium N4000 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration permet de profiter d’une expérience fluide pour la majorité des tâches liées à un Chromebook, donc navigation web et traitement de texte. Sa capacité de 32 Go lui permet de stocker quelques applications téléchargées sur le Play Store, tout en ayant la possibilité de travailler sur des documents en mode hors ligne afin de les synchroniser avec Google Drive par la suite.

En ce qui concerne l’autonomie, sa batterie de 40,31 Wh lui confère une endurance d’environ 10 heures avant de tomber à plat. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve 2 ports USB-C (dont 1 pour la recharge) et un port USB 3.1.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du HP Chromebook x360 12.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de comparer ce modèle avec les autres références du marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs chromebook en 2020.