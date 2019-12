Introduction

Chrome OS commence à avoir la cote, et HP le sait. Le constructeur a donc proposé deux nouveaux ordinateurs portables dans sa gamme HP Chromebook x360. Nous testons ici la version 12 pouces, la plus accessible et souvent en promotion. Voici notre verdict.

Fiche technique

Modèle HP Chromebook x360 12 Système d'exploitation (OS) ChromeOS Mémoire vive 4 Go Définition 1366 x 912 pixels Taille de l'écran 12 pouces Capacité de la batterie 40310 mAh Batterie amovible Non Écran tactile Oui Définition Enregistrement Vidéo 720p Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Dimensions 272 x 216 x 17.3mm Fiche produit

Nous testons ici le HP Chromebook x360 12b-ca0005nf, directement acheté par le journaliste.

Nous avons déjà testé le HP Chromebook x360 en version 14 pouces, résolument plus haut de gamme. Ici, nous testons la version 12 pouces, financièrement très accessible et qui est souvent en promotion en ligne. Si Chrome OS vous tente, penchez-vous sur notre test !

Design : petit format et grande capacité

Le HP Chromebook 12 pouces partage son langage de design avec son grand frère de 14 pouces. On le voit particulièrement dans sa coque d’un blanc uni et le logo HP miroir, ou encore la forme de sa charnière si particulière.

La comparaison pourrait continuer sur le format de l’ordinateur n’était pas complètement différent. Là où la version 14 pouces est très clairement un ultrabook classique, cette version 12 pouces a plutôt des allures de tablette grâce à son ratio 3:2 et son petit format. Le HP Chromebook x360 12″ se glissera très facilement dans n’importe quel sac et son poids plume lui garantit de ne pas trop vous importuner.

Surtout, et contrairement à de nombreuses autres références au même prix, il conserve son aspect transformable faisant que vous pouvez l’utiliser comme un ordinateur, une tablette, en tente ou en chevalet. Son petit format l’aide à trouver son utilité sur ce point, les charnières à 360 étaient moins utiles sur le 14 pouces. Ces charnières sont qui plus est bien réglées et résistantes, faisant que l’écran ne va pas forcément partir en vrille dès que vous saisissez l’ordinateur. A contrario, l’ordinateur peut être un peu difficile à ouvrir à une main.

Clavier

Malgré le format général du produit, le clavier, lui, est bien rempli. Nous avons une nouvelle fois ici une configuration AZERTY à la sauce Chrome OS, faisant que des boutons tels que la recherche ou le redimensionnement des applications prennent la place du verrouillage des majuscules et des touches fonctions. C’est un coup à prendre lié à l’expérience voulue par l’OS.

Les touches du clavier ne sont par contre pas aussi bonnes que le modèle 14 pouces. Différence de prix oblige, elles sont bien espacées, mais sont un peu mollassonnes et n’offrent pas un grand retour. La frappe est du coup très rapide et silencieuse, mais demandera un petit temps d’adaptation par manque de retour haptique.

Touchpad

C’est là le plus grand point faible du produit : son touchpad. Si sa surface, compte tenu du produit, est honnête, on ne peut en dire autant de son revêtement.

Fait d’un plastique quelque peu agrippant, il n’offre pas un aussi bon retour qu’une surface parfaitement plane en verre. On s’y fait, et l’expérience n’est pas atroce dans l’absolu, mais c’est définitivement sur ce point que l’on est rappelé au petit prix de vente du HP Chromebook x360 12 pouces.

Connectiques

Un port USB type C 3.0 de chaque côté pouvant tous deux servir pour la recharge de l’appareil, un port USB A 3.0 à droite et un lecteur de cartes microSD à gauche, sans oublier un combo jack : le HP Chromebook x360 a tout de même de quoi satisfaire bien des utilisateurs.

Ce qui serait déjà pas mal pour un ordinateur l’est d’autant plus pour un produit créant sa catégorie entre PC et tablette.

Écran

Le HP Chromebook x360 12 pouces est un cas particulier. Sa dalle IPS LCD profite en effet d’une définition native en 1366 x 912 pixels, qui n’est ni Full HD ni HD, mais quelque part entre les deux.

Dans les faits, sur cette diagonale, ce n’est pas excessivement choquant et le produit a le grand avantage de profiter d’une très bonne luminosité lui garantissant d’être agréable à utiliser en extérieur.

Ses réglages cependant sont loin d’offrir un rendu naturel. On sent que HP a voulu faire plaisir à l’œil et non s’approcher du naturel, puisque les contrastes sont très marqués et les couleurs beaucoup trop froides. On sent la même tendance que sur smartphones et tablettes, qui tend à vouloir agripper agressivement le regard plutôt que respecter le contenu à la lettre le contenu affiché.

C’est quelque peu dommage, d’autant qu’il n’existe aucun réglage possible dans l’interface Chrome OS, mais on se fait au rendu et il n’empêche pas le moins du monde de profiter de ses contenus. On ne demande après tout pas au HP Chromebook x360 12″ d’être une machine de production graphique.

Logiciel

Exit l’habituel Windows 10 ou même Android, place à Chrome OS une nouvelle fois ! Le système d’exploitation de Google a bien grandi et intègre désormais autant le navigateur web Chrome et les applications web optimisées que celles d’Android et de Linux.

Il vous est en effet possible d’accéder au Play Store et télécharger une foultitude d’applications (Netflix, VLC, vos réseaux favoris et plus encore) tout autant que bien asseoir vos lunettes sur votre nez et accéder à un terminal Linux complet. L’installation des .deb est d’ailleurs tout à fait possible et facile !

La plupart des outils de productivité classique sont également disponibles. La suite Google (Docs, Sheets…) est disponible en ligne comme hors ligne, les applications Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) sont disponibles via leur version Android, et LibreOffice est parfaitement compatible grâce à Linux. Bref, pour un usage basique, tout est déjà disponible et prêt à l’emploi.

C’est du côté de la production audio/photo/vidéo que Chrome OS n’est pas vraiment fait pour tous les utilisateurs. Si quelques outils existent, comme Pixlr ou Gimp pour ne citer qu’eux, ces derniers ne sont pas encore aussi puissants que sur l’écosystème Microsoft. Cela étant, une machine vendue aux environs de 250 euros n’a pas vraiment l’ambition d’être utilisée de la sorte, qu’importe l’OS.

Notez également que de nombreux jeux du Play Store sont disponibles, mais que la plupart n’utilisent pas le clavier ni la souris. Pour les jeux compatibles avec une manette, la connexion est instantanée et très simple.

Performances

C’est aussi dans sa configuration que l’on peut observer une grande différence entre le HP Chromebook x360 14 pouces et ce modèle de 12 pouces. Ici, nous avons le droit à un sobre Intel Celeron N4000 à deux cœurs cadencé à 1,10 GHz pouvant turbo à 2,60 GHz. Il s’agit d’un processeur gravé à 14 nm ayant le grand avantage de consommer peu (6 W TDP), en chauffant peu, faisant que l’ordinateur n’a tout simplement pas besoin de refroidissement.

Eh oui : comme une tablette, le HP Chromebook x360 12 pouces n’a tout simplement aucun ventilateur ni aucun système de refroidissement actif. Il ne chauffe tout simplement pas assez pour en avoir besoin.

Offre-t-il pour autant une expérience fluide ? Oui ! Qu’il s’agisse de démarrer à froid l’ordinateur ou le sortir de veille pour lancer rapidement un onglet Chrome ou une application, l’ordinateur ne peine pas. De même lorsqu’il s’agit d’activer le mode multifenêtre pour pouvoir profiter de deux applications en même temps.

Cependant, il a quelques soucis. Si fluide soit-il à l’usage, il n’est pas aussi véloce que peuvent l’être les Chromebook avec un meilleur processeur et pas aussi capable sur le multitâche à cause de ses 4 Go de RAM. Il offre une expérience sans à-coups, mais pas sans limites. Cela se ressent particulièrement sur les jeux bien sûr, où les plus gros titres n’offriront pas l’expérience la plus fluide ni la plus belle. Pour autant, sur un usage classique et bureautique, il n’arrivera jamais à être frustrant.

Webcam

Le HP Chromebook x360 12 s’équipe d’une webcam dite « HP Wide Vision HD ». Les couleurs des clichés sont plutôt bonnes et son angle de capture assez large est intéressant dans l’absolu.

Cependant, comme vous pouvez le voir… Bah, c’est moche. On n’achètera pas le produit pour la qualité de ses photos, c’est sûr, mais ce n’est pas exactement l’utilité de la plateforme. Son grand-angle sera au moins utile lors d’appels vidéo Duo ou Skype, à défaut d’être de très grande qualité.

Son

Outre la prise combo jack, le HP Chromebook x360 12 dispose bien sûr de ses propres haut-parleurs. Il s’agit ici de haut-parleurs stéréo, qui sont intégrés dans une grille juste au-dessus du clavier.

Voilà une bonne idée pour profiter du format particulier poussé par l’intégration d’un ratio 3:2. L’expérience audio est très bonne lorsque l’on utilise l’ordinateur dans sa forme classique. En tablette, le positionnement de cette grille fait qu’elle est rarement obstruée, même si projeter le son au dos n’est pas forcément optimal.

On peut au moins reconnaître une chose : ces haut-parleurs savent cracher les décibels sans saturer. Le son en lui-même est assez terne et manque de basse, mais est honnêtement bon pour cette catégorie de prix et ne déçoit donc pas.

Autonomie

Petit format, mauvaise autonomie ? Chrome OS étant créé pour être un champion en la matière, on peut fort heureusement espérer bien mieux que la moyenne de la part du HP Chromebook x360 12. Et dans les faits, c’est bien le cas.

L’autonomie annoncée d’environ 12 heures se tient à l’usage, tant effectivement que l’on se contente d’une utilisation bureautique assez classique. Les applications Android peuvent tirer un petit peu plus de jus, mais il est presque impossible de tirer cette autonomie en dessous des 9 heures.

Surtout, le mode veille de Chrome OS continue d’être impressionnant. Il s’agit d’un appareil que l’on peut aisément oublier en semaine sur un coin de sa table, et qui saura répondre présent en un claquement de doigts dès lors qu’on en a besoin. J’en ai fait l’expérience sur l’annonce surprise de la Xbox Series X lors des Game Awards 2019.

Je veux pas dire mais j'ai agrippé rapidement mon Chromebook pour écrire deux news sur #TheGameAwards pour Frandroid, et c'était d'une simplicité affolante 👀#LesChromebookCaTue — Maxime (OtaXou) (@OtaXou) December 13, 2019

Ajoutez à cela un chargeur à 45 W standard en USB type C utilisant l’USB Power Delivery, qui pourra donc aussi bien recharger votre Chromebook que votre téléphone, et vous avez un compagnon de choix pour vos vadrouilles.

Galerie photo

La définition native est limitée Le même design que la version 14 pouces Le HP Chromebook x360 12″

Prix et date de sortie

Le HP Chromebook x360 12 pouces se trouve aujourd’hui aux alentours de 250 euros, et est régulièrement en promotion. Il n’est disponible qu’en blanc.