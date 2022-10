HP Chromebook x360 : ce laptop convertible est 180 € moins cher lors du Prime Day

Les Chromebook sont souvent un bon compromis entre la polyvalence d’une tablette et l’efficacité d’un ordinateur. HP propose le modèle x360 12, un laptop offrant une expérience fluide au quotidien pour seulement 199 euros contre 379 euros de base.

Les Chromebook sont réputés pour leur efficacité et leur simplicité. Certains peuvent même adopter une structure hybride, comme le HP Chromebook x360 12, qui peut aussi bien s’utiliser comme ordinateur que comme tablette grâce à sa charnière. Avec ChromeOS comme interface, il offre une bonne fluidité et tombe à moins de 200 euros à l’occasion du Prime Day.

L’essentiel à retenir du HP Chromebook x360

Le format compact et convertible

La fluidité de Chrome OS

Une excellente autonomie

Affiché à 379 euros, le laptop HP Chromebook x360 12 est disponible en ce moment en promotion à 199 euros sur Amazon.

Un laptop 2-en-1 pour une meilleure productivité

L’HP Chromebook x360 est un PC portable milieu de gamme, qui offre de belles finitions surtout pour sa tranche de prix. Il possède un design élégant avec un châssis en aluminium et profite d’un format ultra compact, grâce à son poids de seulement 1,35 kg et ses 17 mm d’épaisseur.

De plus, son écran ne fait que 12 pouces de diagonale et a la particularité d’être tactile pour s’utiliser comme une tablette grâce à sa charnière à 360°. Vous pouvez l’utiliser en mode tablette qui fonctionne parfaitement avec des stylets, pour la prise de notes par exemple. On aurait préféré du Full HD, mais sa définition HD+ de 1 366 x768 pixels pixels est suffisante pour une utilisation bureautique.

ChromeOS : une interface agréable à utiliser au quotidien

Il est équipé d’un processeur Intel Celeron N4020 épaulé par 4 Go de mémoire vive et 32 Go eMMC. Cette configuration permet de profiter d’une expérience fluide pour la majorité des tâches liées à un Chromebook, donc navigation web et traitement de texte. Le point fort du Chromebook de HP va être apprécié des (télé)travailleurs et des étudiants, puisqu’il offre une bonne endurance. La marque annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 13 heures. C’est tout simplement l’idéal pour passer toute une journée loin du chargeur sans craindre de tomber en rade.

L’expérience utilisateur est optimisée par le système d’exploitation ChromeOS qui a su se démarquer de ses concurrents par sa simplicité. On retrouve une interface épurée et agréable à utiliser. Centrée autour du fameux navigateur de Google, on y retrouve les outils de productivité comme la suite Google (Docs, Sheets…), ou la suite Microsoft Office.Chrome OS vous permet également d’accéder au Play Store et télécharger une foultitude d’applications (Netflix, vos réseaux favoris et plus encore).

Pour avoir plus de détails, nous vous invitons à lire notre test complet sur le HP Chromebook x360 12.

