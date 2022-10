C’est le moment de s’offrir une tablette ou un PC portable pendant le Prime Day

A l'occasion du Prime Day de ce mois d'octobre 2022, découvrez les meilleures offres PC et tablettes disponibles sur Amazon. Voici une sélection de produits en promotion à des prix attractifs.

Lors de cette deuxième édition des Amazon Prime Days en 2022, vous avez droit à de belles offres pour des PC ou même des tablettes tactiles. C’est l’occasion idéale pour vous de vous équiper à moindres frais avant la fin d’année. L’équipe Bons Plans de Frandroid a réalisé une sélection de produits en promotion connus pour leur grande qualité.

Asus ROG Strix G15 : le PC portable gamer devient accessible

Si les offres des Prime Days sont généralement très courtes dans le temps, elles n’en sont pas moins attractives. En l’occurrence, l’Asus ROG Strix G15 est un PC portable de très grande qualité, mais disponible à prix assez élevé. Le cœur de la machine contient une Ryzen 7 5800 H ainsi qu’une RTX 3070. Vous avez droit à des performances gonflées à bloc.

Le système de refroidissement mis en place est aussi de haut niveau pour équilibrer l’usage en gaming. Le PC portable offre aussi une autonomie surprenante au regard de sa configuration. Enfin sa dalle de 15,6 pouces en Full HD permet de profiter d’un rafraîchissement à 300 Hz. Si vous voulez en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test complet du PC Asus ROG Strix G15.

Les caractéristiques du PC portable Asus ROG Strix G15

L’écran 15,6 pouces Full HD à 300 Hz

Le combo AMD Ryzen 7 5800H + RTX 3070 + 8 Go de RAM

Le tout avec un SSD PCIe NVMe de 512 Go

Au lieu de 2 399 euros, le laptop gamer Asus ROG Strix G15 est en promotion pendant le Prime Day d’Amazon à 1 599 euros.

HP Chromebook x360 convertible : le Chromebook à moins de 200 euros

Vous êtes à la recherche d’une machine accessible, mais surtout pensée pour la bureautique ? Notre sélection de Chromebook attractifs, malgré un manque de performances parfois coupable, peut vous aider. Le HP Chromebook x360 fait d’ailleurs partie des attractions pour le Prime Day. Sa première force est la polyvalence en place puisque la machine fait aussi bien office de tablette que de PC portable.

En termes de configuration, le HP Chromebook x360 intègre en son sein un processeur Intel Celeron N4020. Celui-ci est accompagné par 4 Go de mémoire RAM et 32 Go de stockage. Cet ensemble offre des performances convenables au quotidien. La grosse force de ce Chromebook se loge dans l’autonomie proposée. Vous pouvez atteindre jusqu’à 12 heures en prenant quelques précautions. Notre test du HP Chromebook x360 vous donne plus d’informations à son propos.

Les caractéristiques du PC portable HP Chromebook x360 convertible

L’écran 12 pouces Full HD

Son excellente autonomie

La force de sa configuration interne

Le PC Chromebook de chez HP est disponible au prix de 199 euros au lieu de 399 euros pendant le Prime Day.

Microsoft Surface 8 Pro : le PC 2-en-1 passe sous les 1000 €

Sur le secteur des PC portables 2 en 1, Microsoft tente aussi de se faire une place au soleil avec sa gamme Surface. Sa 8 Pro se présente tout d’abord comme une tablette sur laquelle peut être placé un clavier physique. La connectique mise en place est excellente pour vous offrir une ergonomie impeccable.

Sous le capot de la machine se trouvent un processeur Intel Core i5, 8 Go de mémoire RAM ainsi que 512 Go de SSD. La puissance déployée permet un usage polyvalent de grande qualité. C’est aussi permis grâce à un bel écran tactile de 13 pouces sur lequel est compatible un stylet pour varier les usages. Frandroid a pu prendre en main le produit et vous livre ses impressions.

Les caractéristiques du Microsoft Surface 8 Pro

L’écran tactile 13 pouces

De très bonnes performances

Facile à transporter

La Microsoft Surface 8 Pro voit son prix passer de 1 499 à 999 euros sur Amazon durant le Prime Day.

Dell G15 G550 : le gaming au bon rapport qualité-prix

Si vous êtes à la recherche d’un excellent PC pour le gaming, les Prime Days permettent de dénicher des perles rares. En l’occurrence, le Dell G15 G550 se présente comme une machine performante à condition de faire des compromis.

Le PC portable de chez Dell offre un écran de 15,6 pouces capable d’afficher une définition en Full HD et un rafraîchissement à 120 Hz. Au cœur de la machine, se trouve un processeur Intel Core i5-10200H est accompagné par 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go de stockage. Un dernier mot sur la carte graphique mise en place puisqu’il s’agit d’une RTX 3050. Chez Frandroid, nous avons testé le Dell G15 Ryzen Edition, ce qui pourra vous aider à en savoir plus.

Les caractéristiques du Dell G15 G550

Son excellente autonomie

Le rapport performances / prix

Le bel écran tactile

Le PC gaming Dell G15 est disponible en promotion au prix de 599 euros au lieu de 999 euros pendant les Prime Day.

Samsung Galaxy Tab S7 FE : la tablette Android pas chère, mais efficace

Sur le marché des tablettes tactiles, le versant Android est plus en difficulté face à l’hégémonie Apple. Si toutefois vous voulez tenter l’expérience, nous vous conseillons la Samsung Galaxy Tab S7 FE. Elle joue la carte de la sobriété et des concessions. Vous avez tout de même droit à de belles prestations avec un écran tactile bien calibré.

La dalle de 12,4 pouces adopte la technologie TFT LCD. Cette dernière est aussi compatible avec un stylet pour un usage plus graphique de l’appareil. Surtout, avec la fonction Dex, la tablette peut être projetée sur un écran secondaire. Les performances sont toujours correctes tout comme l’autonomie mise en place. Lisez notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE pour en savoir plus.

Les caractéristiques de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

L’écran tactile de bonne qualité

La fonction Dex

La belle autonomie

À 699 euros au lancement, la Samsung Galaxy Tab S7 FE (4+64 Go) et en version 5G est en ce moment remisée à 369 euros sur Amazon pendant le Prime Day. Cette réduction est possible en cumulant la baisse de prix durant l’événement et une ODR de 100 euros.

Comment profiter des offres du Prime Day ?

Si Amazon ne définit pas son prochain événement comme un « Prime Day » officiel, le site stipule tout de même que les nombreuses ventes flash qui apparaitront seront exclusivement réservées aux membres Amazon Prime, donc ça revient pratiquement au même. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Depuis l’augmentation tarifaire du 15 septembre dernier, le prix de l’abonnement passe maintenant à 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an. C’est une offre sans engagement que vous pourrez très bien résilier votre abonnement juste après avoir profité du Prime Day.

