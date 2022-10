Casques, écouteurs et barres de son : les meilleures offres du Prime Day 2022

Le Prime Day est aussi l'occasion de s'équiper à moindres frais avant les fêtes de fin d'année. Découvrez ci-dessous une sélection de produits audios disponibles en promotion.

Vous êtes en quête d’un produit audio pour sublimer votre bibliothèque musicale ou bien plus simplement pour l’usage quotidien. À l’occasion de la deuxième édition du Prime Day 2022, c’est toute une sélection de produits que Frandroid vous propose. Du casque audio à la barre de son en passant par des écouteurs sans fil, vous avez de quoi trouver votre bonheur.

N’hésitez pas non plus à consulter notre sélection d’écouteurs sans fil et de casques Bluetooth.

Sony WH-1000XM5 : la référence en promotion

Vous êtes en quête d’un casque audio de référence ? Le Sony WH-1000XM5 est le meilleur disponible sur le marché à l’heure actuelle. Sony reprend les forces des générations précédentes et le Prime Day gomme l’un de ses rares défauts : son prix.

Notre rédaction a pu tester le casque audio Bluetooth et a pu égrener ses qualités. Comme toujours avec la firme nippone, le son est abouti pour vous offrir la meilleure expérience possible. Le rendu sonore est excellent tout comme la réduction de bruit active. L’application mobile est aussi très complète pour l’usage au quotidien. Si vous souhaitez en apprendre plus, nous vous recommandons la lecture de notre test du Sony WH-1000XM5.

Les points forts du casque Sony WH-1000XM5

La réduction de bruit active

Son autonomie

La qualité des appels

Lancé au prix de 419 euros, le Sony WH-1000XM5 est disponible en promotion chez Amazon pendant le Prime Day à 379 euros.

Nothing Ear (1) : les meilleurs écouteurs pas chers

Vous êtes à la recherche des meilleurs écouteurs sans fil disponibles pour moins de 100 euros ? La nouvelle marque Nothing est bien placée en la matière en vous proposant ses écouteurs Ear (1). Ils présentent un design moderne de grande qualité et même leur boîtier de rangement est esthétique.

La qualité audio est d’excellente facture, notamment grâce à une signature sonore neutre, capable de s’adapter à tous les types de son. Vous avez droit à des performances audio d’excellente facture dans tous les domaines. Surtout, la réduction de bruit active est de haut niveau au regard des prix affichés. C’est tout simplement notre recommandation en matière d’écouteurs. Notre test des Nothing Ear (1) est disponible ici.

Les caractéristiques des Nothing Ear (1)

Sa réduction de bruit active

Le design original

La qualité audio

Initialement proposés à 99 euros, les Nothing Ear (1) sont actuellement en promotion à 74,99 euros sur Amazon.

Huawei FreeBuds Pro 2 : des écouteurs sans fil élégants

La firme chinoise a sorti au cours de cette année une nouvelle génération d’écouteurs sans fil. Les Huawei FreeBuds Pro 2 se présentent comme des produits au design soigné permettant une belle écoute prolongée. La mise en place sur le pavillon auriculaire est confortable pour une longue durée.

Surtout la grosse qualité de ces écouteurs sans fil se loge dans la qualité de la scène sonore. Le partenariat avec Devialet porte ses fruits pour vous offrir une expérience auditive de haut niveau. Un Bluetooth Multipoint est aussi en place pour utiliser ces derniers sur smartphone et PC. Enfin, la réduction de bruit active est aussi de bon niveau pour vous permettre une expérience d’écoute complète. Notre test des Huawei FreeBuds Pro 2 est aussi disponible à la lecture.

Les Huawei FreeBuds Pro 2, c’est quoi ?

L’expertise de Devialet dans des écouteurs true-wireless abordables

De la réduction de bruit active

Jusqu’à 18 heures d’écoute avec l’ANC

Le Bluetooth multipoint

À leur lancement fin juin, Huawei proposait les FreeBuds Pro 2 au prix public conseillé de 219,99 euros. Quelques mois plus tard, ils tombent à 179,99 euros sur Amazon.

Bose Headphones 700 : la meilleure réduction de bruit possible

Pour ceux à la recherche d’un excellent casque audio Bluetooth avec une excellente réduction de bruit active n’allez pas plus loin. Les Bose Headphones 700 bénéficient d’une promotion à l’occasion du Prime Day 2022. Certes le casque n’est pas le plus récent, mais reste très pertinent sur le marché.

En l’occurrence, ce dernier est une excellente alternative au Sony 1000-XM5. Grâce à un son de grande qualité. Celui-ci est riche et détaillé pour profiter au mieux de vos longues sessions d’écoutes. L’attraction du produit se loge aussi dans la réduction de bruit active qui vous est proposée. Lorsque l’ANC est activé, l’autonomie proposée est de 20 heures. Nous vous conseillons surtout la lecture de notre test des Bose Headphones 700.

Les points forts des Bose Headphones 700, c’est quoi ?

De la réduction de bruit active

Du Bluetooth multipoint

Une excellente qualité audio

Jusqu’à 20 heures d’autonomie avec l’ANC

À son lancement, on retrouvait le Bose Headphones 700 au prix de 399 euros sur les sites marchands, mais durant le Prime Day d’Amazon, son prix dégringole et passe à seulement 199 euros.

Bang & Olufsen Beoplay H95 : la meilleure offre du Prime Day 2022

La meilleure affaire du Prime Day 2022 dans la partie audio n’est pas forcément celle que vous croyez. Le casque audio haut de gamme Bang & Olufsen BeoPlay H95 se présente d’abord sous la forme d’un produit premium. C’est un casque circum-aural, ce qui signifie que les écouteurs se mettent autour des oreilles.

Le son qui vous est proposé est assez dynamique pour profiter aussi bien de la musique que des séries. Le Bluetooth 5.1 multipoint mis en place vous permet d’utiliser plusieurs périphériques en simultané. Surtout vous avez droit à 38 heures d’autonomie au total.

Le Bang & Olufsen BeoPlay H95, c’est quoi ?

Une réduction de bruit active

Jusqu’à 38 heures d’autonomie avec l’ANC activée

Un design épuré avec le savoir-faire de Bang & Olufsen

Habituellement vendu à 899 euros, le BeoPlay H95 de Bang & Olufsen est en ce moment en promotion à l’occasion du Prime Day puisqu’il est vendu à seulement 599 euros, soit une réduction de 300 euros.

Sony HT-S40R : du bon son pour votre téléviseur

Mettre en place une barre de son en complément de votre téléviseur n’est pas souvent une mauvaise idée. En effet, les systèmes sonores de TV sont bien souvent médiocres. La barre de son Sony HT-S40R est en promotion lors du Amazon Prime Day 2022. Il s’agit d’un ensemble de 5 éléments en complément de la barre à installer dans votre domicile.

La puissance sonore déployée sur le papier est de 600 W pour une intensité aboutie. La connectique est assurée par un port HDMI eARC, un port optique ainsi qu’un port jack. La combinaison 5.1 vous permet aussi de profiter d’un son surround et améliorer l’immersion.

Ce qu’il faut retenir de la Sony HT-S40R

Un design sobre et soigné

Une puissance totale de 600W avec le caisson de basse

barre de son 5.1 compatible Dolby Digital

Au lieu de 500 euros habituellement, la barre de son Sony HT-S40R est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 299 euros sur Amazon pendant le Prime Day

Bose Solo 5 : une barre de son pas chère

Pour ceux souhaitant améliorer l’audio de sa TV sans se ruiner, voici la Bose Solo 5. La barre de son du constructeur se présente sous un aspect épuré et surtout reste simple à installer. Elle est surtout livrée avec une télécommande universelle.

En termes de connectique, la Bose Solo 5 dispose d’une entrée audio optique, une entrée audio coaxiale et une entrée auxiliaire de 3,5 mm. Pour la mise en place, celle-ci se met en dessous du téléviseur pour profiter au mieux de séries et des films. L’ensemble est complété par une connexion Bluetooth afin de lier des produits extérieurs.

Les caractéristiques la barre de son Bose Solo 5

Simple à installer

Les excellentes basses en place

Sa connexion Bluetooth

La barre de son Bose Solo 5 est disponible à 161 euros au lieu de 219 euros sur Amazon.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.