Amazon Prime Day : toutes les meilleures ventes flash à suivre en DIRECT

Il y a eu un Prime Day au mois de juillet dernier, mais Amazon est d'ores et déjà de retour avec un nouvel événement réservé à ses membres Prime. Comme le veut la tradition, les prochaines 48 heures permettront aux abonnés de bénéficier d'importants rabais sur de nombreux produits, dont ceux de la Tech. Et le meilleur moyen de faire de bonnes affaires, c'est de consulter notre sélection mise à jour en temps réel.

Après les offres de la rentrée scolaire et celles des French Days, c’est maintenant l’heure d’accueillir le Prime Day d’Amazon. Cette deuxième édition de l’année 2022 qui se tient du mardi 11 octobre dès 00h01 jusqu’au mercredi 12 octobre à 23h59 promet de larguer de grosses réductions sur les catégories Tech les plus polaires (smartphones, tablettes, TV, PC portables, objets connectés, etc.), vu que le géant américain avait fait le timide pendant les derniers événements commerciaux en date. Bref, c’est l’occasion parfaite pour faire des économies, et tout ça un bon mois juste avant le Black Friday.

Comment profiter des offres du Prime Day ?

Si Amazon ne définit pas son prochain événement comme un « Prime Day » officiel, le site stipule tout de même que les nombreuses ventes flash qui apparaitront seront exclusivement réservées aux membres Amazon Prime, donc ça revient pratiquement au même. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Depuis l’augmentation tarifaire du 15 septembre dernier, le prix de l’abonnement passe maintenant à 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an. C’est une offre sans engagement que vous pourrez très bien résilier votre abonnement juste après avoir profité du Prime Day.

Les meilleures offres en direct pour le Prime Day d’Amazon

Cet article sera mis à jour régulièrement, au rythme des ventes flash : n’hésitez pas à revenir y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois. Vous pouvez l’actualiser en cliquant ici.

Les promotions sur les forfaits mobiles sans engagement

Vous avez changé votre smartphone pendant le Prime Day ? Alors, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile sans engagement pour trouver la meilleure offre au meilleur prix.

Quels sont les avantages pour les membres Prime ?

Mis à part les nombreuses offres dont vous pourrez profiter lors du Prime Day entre le 11 et le 12 octobre, le programme Amazon Prime regorge d’avantages en tout genre pour vous faire rester le plus longtemps possible abonnés au service. On retrouve notamment :

La livraison express, en 1 jour ouvré, ou le soir même selon les villes

Un accès prioritaire aux ventes flash Amazon (hors Prime Day)

Le service de SVOD Prime Vidéo sans surcoût

Des milliers de livres à lire avec Prime Reading

Deux millions de titres à écouter sur Prime Music

Des jeux vidéo et DLC offerts sur Prime Gaming

Prime Day : quelques réflexes pour ne rater aucune offre

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

