Prime Day 2022 : le TOP 10 des offres que vous ne devez absolument pas rater

La première journée du Prime Day 2022 touche bientôt à sa fin. Il y a encore demain pour faire de bonnes affaires, mais nous vous proposons en ce début de soirée de faire un petit tour du côté des meilleures offres de l'événement d'Amazon qui ont attiré le plus d'attention aujourd'hui.

Le Prime Day 2022 bat son plein à l’heure où nous écrivons ces lignes et de nombreuses offres sont d’ores et déjà épuisées. Beaucoup sont encore en stock, mais toutes ne valent pas forcément le coup, ce pour quoi nous vous partageons une liste qui regroupe uniquement les meilleures offres qui fonctionnent le mieux pendant l’événement d’Amazon. Il y a des smartphones, des produits audio, des objets connectés ou encore des TV et écran PC. Bref, il y en a pour tous les goûts.

Le TOP 10 des meilleures offres du Prime Day 2022

1 – Google Pixel 6a

Le Pixel 6a est le récent smartphone abordable de Google. Il récupère d’ailleurs de nombreuses caractéristiques de ses aînés, comme la puce Tensor Gen 1 conçue pour l’intelligence artificielle, qui offre des performances correctes, mais surtout la possibilité d’utiliser de nombreuses fonctionnalités dans l’appareil photo, comme effacer des sujets qui ne font pas partie de votre cliché. Le design est d’ailleurs quasi identique aux fleurons de l’année dernière, mais il est tout de même plus compact grâce à sa diagonale de seulement 6,1 pouces. En revanche, on regrette son écran bloqué à 60 Hz et sa petite autonomie.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur le Google Pixel 6a.

Au lieu de 459 euros habituellement, le Google Pixel 6a en pack avec les Pixel Buds 1-Series est actuellement disponible à seulement 399 euros sur Amazon.

2 – Sony Bravia XR-65A75K

Voilà le téléviseur parfait pour vos consoles next-gen, que ce soit la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Le modèle Bravia XR-65A75K de 2022 est sans aucun doute l’un des meilleurs TV 4K du marché actuellement, avec sa dalle OLED de grande qualité, ses ports HDMI 2.1 autorisant le 120 Hz en Ultra HD et sans oublier les nombreuses compatibilités disponibles, en passant par le VRR, le ALLM, ou encore le Dolby Vision et le HDR.

Au lieu de 2 499 euros en temps normal, le TV Sony XR-65A75K est actuellement en promotion à 2 099 euros pour le Prime Day 2022 sur Amazon.

3 – Bose Headphones 700

Le Headphones 700 a adopté un nouveau design plus fin que l’ancien modèle, mais ce n’est pas la principale différence. Bose améliore surtout son système d’annulation du bruit et propose désormais 11 niveaux de réduction ambiante, de 0 à 10, réglables depuis l’application dédiée ou directement via la zone tactile du casque. Le résultat est clairement bluffant, d’ailleurs bien au-dessus du QC 35 II. En ce qui concerne la qualité audio, elle est évidemment au rendez-vous, toutefois avec la célèbre signature marquée de Bose sur les mediums. On apprécie surtout les fonctionnalités pratiques comme le Bluetooth multipoints.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Bose Headphones 700.

À son lancement, le Bose Headphones 700 était proposé au prix de 399 euros, puis il a rapidement été réduit à 269 euros quelques mois après, mais durant le Prime Day 2022 son prix dégringole et passe à seulement 199 euros.

4 – OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro est premium en tout point. Déjà, son écran AMOLED de 6,7 pouces en QHD+ à 120 Hz adaptatif est d’excellente qualité. Il embarque ensuite l’un des SoC les plus puissants de l’année 2022, à savoir le Snapdragon 8 Gen 1, avec 8 Go de RAM. C’est surtout la photo qui impressionne, grâce à son partenariat avec Hasselblad qui lui fournit de très bons résultats avec ses trois capteurs 48 + 50 + 8 mégapixels. L’autonomie est ensuite confortable (une journée entière) et propose un système de charge rapide 80 W ultra efficace pour passer de 2 à 73 % en seulement 20 minutes. La charge sans fil 50 W est aussi de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

Sortie au prix de 999 euros, le OnePlus 10 Pro dans sa version 12 + 256 Go est actuellement disponible à 805 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction, le téléphone passe à 755 euros seulement.

Le modèle 128 Go est également disponible en promotion : il est à 679 euros contre 919 euros à sa sortie.

5 – Philips 50PUS7657

Pas besoin de dépenser une grosse somme d’argent pour avoir un bon téléviseur. Le Philips 50PUS7657 n’est certainement pas le TV la plus impressionnante, mais il ne manque pas d’atouts. Il compte notamment sur sa définition 4K, une diagonale de 50 pouces et une compatibilité avec les meilleures normes vidéos, comme le HDR10+ ou encore le Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos, pour le son. Bon, la seule chose qu’on peut regretter, c’est l’absence de l’Ambilight sur un produit Philips, mais à ce prix on ne va pas trop chipoter.

Au lieu de 499,99 euros, la TV Philips 50PUS7657 est en ce moment en promotion à 399,99 euros sur Amazon durant le Prime Day 2022.

Notez que le modèle de 55 pouces est également à prix réduit sur Amazon : 499 euros au lieu de 599 euros.

6 – Huawei Watch GT 3

La Huawei Watch GT3 en 46 mm est le plus gros modèle existé, et est doté d’une lunette rotative pour la différencier. L’écran circulaire AMOLED mesure 1,43 pouce (466 x 466 pixels), et propose aussi une autonomie rehaussée allant jusqu’à 14 jours, mais sans le GPS et l’Always-On activés. Comptez plutôt un peu moins de 10 jours en condition réelle. Bien évidemment, tout un de capteurs sont présents, comme celui de la fréquence cardiaque (TruSeen) ou encore pour mesurer la saturation d’oxygène dans le sang. La montre est même capable de mesurer la température de votre peau et donc de vous avertir en cas de fièvre.

