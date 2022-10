Amazon fait chuter les prix des smartphones pendant son Prime Day

Le Prime Day du mois d'octobre 2022 est l'occasion de faire de (très) bonnes affaires sur Amazon. Nous avons rassemblé ici les meilleures promotions de l'événement sur les smartphones du moment.

Besoin d’un nouveau smartphone ? Les Xiaomi Poco sont à l’honneur en ce Prime Day : l’occasion de s’offrir un téléphone performant à petit prix. Samsung est également bien représenté, avec un modèle d’entrée de gamme et un modèle pliant. Si vous êtes client ou cliente Amazon Prime, c’est le moment de foncer… D’ailleurs, d’autres modèles seront ajoutés pendant l’événement, disons que ce n’est qu’un avant-goût de ce qui est à venir.

Pour en savoir plus sur les modèles les plus attractifs du moment, ne manquez pas de jeter un œil à notre sélection des meilleurs smartphones en 2022.

Galaxy Z Flip 3 : le pliant (plus) abordable

Samsung est un des seuls constructeurs à commercialiser ses smartphones pliants en Europe. Le Galaxy Z Flip 3, lancé en 2021, a toujours de beaux arguments à faire valoir si vous voulez sauter le pas. Il dispose ainsi d’un vaste écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il offre d’ailleurs un format original de 22:9. Son écran externe de 1,9 pouce permet d’afficher nombre de notification, mais aussi d’avoir un retour pour les selfies.

Si Samsung a bien progressé par rapport aux versions précédentes, l’autonomie et la recharge constituent le point noir du Z Flip 3. Vous pourrez ainsi tenir une journée à peine. Côté photo, on trouve deux capteurs de 12 Mpx au dos, à savoir un capteur principal et un capteur ultra grand-angle.

À son lancement en août 2021, le Samsung Galaxy Z Flip 3 (dans sa version avec 128 Go de stockage) était vendu à 1 059 euros. Durant le Prime Day d’Amazon, vous pouvez l’acquérir à seulement 699 euros sur le site d’Amazon, en participant à l’ODR de Samsung qui se déroule jusqu’au 15 novembre 2022.

Samsung Galaxy M23 : l’entrée de gamme by Samsung

Bien qu’il soit plutôt un téléphone d’entrée de gamme, le M23 de Samsung est compatible avec la 5G. Il profite par ailleurs d’une puce Snapdragon 750G, couplée à 4 Go de mémoire vive.

Le Galaxy M23 offre en outre un grand écran de 6,6 pouces, qui conviendra à celles et ceux qui souhaitent regarder du contenu vidéo confortablement. Il profite même d’un taux de rafraichissement à 120 Hz, ce qui est assez rare sur cette gamme de prix. Samsung oblige, la dalle est de qualité. Sur la photo, on trouve un triple module photo :’un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx.

En ce Prime Day, il tombe à seulement 189 euros au lieu de 299 euros, une affaire à ne pas louper pour les petits budgets.

Xiaomi Poco F4 5G : un modèle puissant et endurant

Le Poco F4 est un grand smartphone, avec un écran d’une diagonale de 6,67 pouces. Ce dernier s’appuie sur la technologie OLED et possède une définition Full HD+, ainsi qu’un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz, parfait pour le gaming. Il saura rester efficace sur la plupart des tâches, sans chauffer, grâce à son Snapdragon 870. Quant à l’autonomie, elle est excellente, avec deux jours d’utilisation. Vous profitez de plus d’une charge rapide à 67 W, un très bon point.

Initialement au prix de 449,90 euros, le Xiaomi Poco F4 dans sa version 8 + 256 Go est désormais en promotion à 399,90 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi Poco F4 GT 5G : le top pour jouer



De la puissance, le Poco F4 GT 5G en a à revendre. Il est en effet équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1, qui se retrouve sur de nombreux smartphones haut de gamme du début d’année. Celle-ci permet de jouer à tous les derniers jeux mobiles. Avec le grand écran Amoled de 6,67 pouces, ce modèle s’avère très confortable pour le gaming. Il dispose par ailleurs de deux gâchettes rétractables sur la tranche, pratique pour le jeu.

Quant à l’autonomie, Xiaomi a équipé son Poco d’une batterie de 4 700 mAh : vous pourrez ainsi tenir plus d’une journée loin d’une prise. Et bonne nouvelle sur la recharge, puisque celle-ci est ultra rapide, à 120W, ce qui permet de récupérer 100 % en moins d’une demi-heure.

Pour le Prime Day, le Xiaomi Poco F4 GT 5G dans sa version avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM est proposé à 599 euros seulement, soit 100 euros de moins que son prix habituel.

Xiaomi Poco X4 Pro 5G : le Poco équilibré



Le Xiaomi Poco X4 Pro 5G est un excellent rapport qualité – prix. Côté écran, on a droit à une belle dalle Amoled de 6,67 pouces (résolution FHD+ de 2 400 x1 080 pixels), possédant une bonne luminosité maximale. Il dispose aussi d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. À l’animation, on trouve une puce de Qualcomm, la Snapdragon 695.

Sur le pan de la photo, l’appareil s’en sort bien grâce à son capteur principal de 108 Mpx, mais aussi son ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un capteur macro de 2 Mpx. Quant au capteur frontal, il monte tout de même à 16 Mpx. Notez d’ailleurs que ce smartphone possède une prise jack, ce qui se fait de plus en plus rare. Le tout est enfin alimenté par une batterie de 5 000 mAh, qui peut être rechargée en 67 W.

Xiaomi Poco X4 GT : le gaming abordable



Le Poco X4 GT est destiné à la performance et au gaming, comme le F4 GT. Il dispose ainsi d’un SoC Dimensity 8100 (5G), ainsi que d’un écran LCD de 6,6 pouces qui monte jusqu’à 144 Hz. Il parvient à faire tourner les jeux les plus récents, sans chauffe excessive.

Ses trois capteurs photo (grand-angle de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels et objectif macro de 2 mégapixels) lui permettent de proposer une partition satisfaisante, en tout cas de jour. Il possède lui aussi une prise jack 3,5 mm et peut accueillir deux cartes SIM. Grâce à sa batterie de 5 080 mAh, il pourra enfin tenir environ 15 heures, et pourra se recharger intégralement en moins de 50 minutes.

Actuellement, Xiaomi Poco X4 GT en 256 Go passe à 369 euros au lieu de 429 euros.

Comment profiter des offres du Prime Day ?

Si Amazon ne définit pas son prochain événement comme un « Prime Day » officiel, le site stipule tout de même que les nombreuses ventes flash qui apparaitront seront exclusivement réservées aux membres Amazon Prime, donc ça revient pratiquement au même. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Depuis l’augmentation tarifaire du 15 septembre dernier, le prix de l’abonnement passe maintenant à 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an. C’est une offre sans engagement que vous pourrez très bien résilier votre abonnement juste après avoir profité du Prime Day.

Pour ne rien louper du Prime Day

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.