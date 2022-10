Pour le Prime Day 2022, c’est possible de se faire plaisir à moins de 100 €

Le Prime Day 2022 d'automne entame sa dernière journée et Amazon propose encore de nombreuses promotions sur des produits Tech. Comptez sur nous pour vous partager les meilleures offres encore disponibles, le tout avec un budget de moins de 100 euros.

Avec cette deuxième édition du Prime Day 2022, de nombreuses réductions frappent les produits Tech les plus populaires du moment. Et pour les budgets plus restreints, pas de panique, vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans cette sélection garantie à moins de 100 euros.

Les meilleures offres à moins de 100 € du Prime Day 2022

Les nombreuses offres qui apparaitront seront exclusivement réservées aux membres Amazon Prime.

Les Nothing Ear 1 : en toute transparence

Les Ear (1) de Nothing ont fait sensation, et sont devenus l’une des meilleures paires d’écouteurs sans fil abordables. Ils sortent du lot avec leur design transparent, et leur format intra-auriculaires agréable à porter au quotidien. Sa fonction de réduction de bruit active fait un très bon boulot pour atténuer les bruits ambiants. Il existe même un mode transparence, afin d’éliminer les bruits de fond ou rester à l’écoute de l’environnement autour de vous. Vous pourrez compter sur une autonomie de 4 heures avec réduction active du bruit et de 5,7 heures en mode passif. Une autonomie qui peut être étendue à 24 ou 34 heures selon le mode à l’aide du boîtier de recharge. Lors de notre test, l’autonomie est nettement supérieure.

Ce qu’il faut retenir des Nothing Ear 1 ?

Un design qui sort de l’ordinaire

Ils sont agréables à porter avec leur format intra

La réduction de bruit active efficace et la recharge sans-fil

En vente de base au prix de 99,99 euros, les écouteurs sans-fil Nothing Ear (1) sont désormais proposés 25 euros moins chers, soit 74,99 euros sur le site d’Amazon pendant le Prime Day.

Xiaomi Smart Band 7 : des améliorations bienvenues

Le Smart Band 7 est arrivé il y a peu de temps en France, avec un écran plus grand et une interface revue par rapport aux anciennes versions du bracelet connecté de Xiaomi. On peut naviguer plus rapidement entre les applications et dans les menus. Les fonctionnalités de mesures de santé et de suivi d’activité physique sont toujours là, avec la mesure de la fréquence cardiaque, l’analyse du sommeil ou encore la SpO2. Malheureusement, pas de GPS sur ce bracelet, il faudra opter pour le modèle Pro. Autrement, le constructeur annonce 14 jours d’autonomie, autant dire que vous n’aurez pas à penser à la recharger tous les jours.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Smart Band 7.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Smart Band 7

Un mode Always-On

Un capteur de SpO2

14 jours d’autonomie

Son prix de départ annoncé est de 69,99 euros, mais le Xiaomi Smart Band 7 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 46,49 euros sur Amazon.

Philips Hue : la domotique à prix réduit

Philips Hue est assurément l’une des meilleures marques en matière d’ampoules connectées sur le marché, si ce n’est la meilleure. La gamme est très complète et propose des produits compatibles avec de nombreuses installations existantes. Vous aurez peu de difficultés à procéder à l’installation, et Amazon propose à un pack comprenant 2 ampoules White & Color et un pont de connexion remisé à -47 % — de quoi profiter du savoir-faire de la marque, sans payer le prix fort.

Ce qu’il faut retenir de pack Philips Hue

Un kit complet et facile à installer

Alexa et ses fonctionnalités domotiques

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Au lieu d’un prix barré à 189,98 euros, le kit Philips Hue avec deux ampoules White & Color et un pont de connexion est désormais affiché à 99,99 euros sur Amazon.

SSD WD_Black SN770 : le moins cher pour la PS5

Le modèle SN770 Western Digital de 500 Go est le bon plan du jour : pour moins de 64 euros, il propose des vitesses de transfert très confortables, estimées à 5000 Mo/s en lecture et en écriture. C’est donc une très bonne option pour démarrer très rapidement votre OS ou pour lancer vos logiciels et jeux sur PS5. Ce modèle dispose en plus d’une capacité de 500 Go, ce qui est assez pour y stocker les jeux et les logiciels que vous utilisez le plus au quotidien.

Ce qu’il faut retenir du SSD WD_Black SN770

Une capacité de 500 Go

Des débits jusqu’à 5 000 Mo/s

5 ans de garantie constructeur

Affiché de base à 157,30 euros, le SSD NVMe WD_BLACK SN770 de 500 Go est actuellement vendu à 63,99 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Amazfit GTR : une montre d’une autonomie d’un mois

L’Amazfit GTR est une montre connectée bien conçue, peu chère et esthétiquement sobre. Dédiée au fitness, elle est complète et a la particularité de proposer une autonomie considérable pouvant aller jusqu’à 34 jours. C’est tout simplement un excellent partenaire au quotidien, dont on n’a pas besoin de soucier constamment de l’autonomie. De plus, elle ne coûte plus si cher que ça puisque le modèle 47 mm est actuellement en promotion à moins de 60 euros pour le Prime Day.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Amazfit GTR.

Au lieu de 99 euros habituellement, la montre connectée Amazfit GTR en 47 mm est actuellement disponible à seulement 59 euros sur Amazon.

Logitech MX Master 2S : la souris bureautique par excellence

Une bonne souris, c’est la base si l’on ne peut pas se contenter du trackpad d’un laptop par manque d’ergonomie sur toute une journée. La Logitech MX Master 2S combine de nombreux atouts et surtout une qualité de fabrication inégalée. L’ergonomie est particulièrement travaillée, elle épouse bien la paume de la main et offre même un repose pouce. Elle intègre des boutons tous configurables et personnalisables. Avec la fonctionnalité Flow, on peut passer d’un ordinateur à l’autre automatiquement, sans avoir à appuyer sur un bouton. Une fonction clé en main et ultra pratique que l’on ne retrouve encore nulle part ailleurs et pour des usages bien précis.

Ce qu’il faut retenir de la Logitech MX Master 2S

Terriblement ergonomique

Molette de défilement rapide ou crantée

La qualité de fabrication Logitech

La fonction Flow très pratique

Au lieu de 109 euros, la souris Logitech MX Master 2S est aujourd’hui disponible à seulement 44,99 euros chez Amazon pendant la période du Prime Day.

Xiaomi TV Stick 4K : l’apport de la 4K

Pour cette version 4K, Xiaomi reprend les bases de son premier dongle HDMI avec un design épuré et sobre. Cette clé HDMI peut afficher des contenus en 4K UHD, et elle est aussi compatible avec le Dolby Vision pour le HDR, ainsi qu’avec les Dolby Atmos et DTS HD pour profiter de l’audio spatialisé. Une fois la Xiaomi TV Stick 4K branché sur votre téléviseur, on a droit à l’écosystème de Google : Android TV basée sur Android 11. Google Assistant sera aussi de la partie, de même que la fonction Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Ce qu’il faut retenir de la TV Stick 4K de Xiaomi

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR et Dolby Vision/Atmos

Chromecast intégré pour diffuser du contenu depuis votre smartphone

L’interface simple et intuitive d’Android TV (11)

Lancée au prix de 69,99 euros, la Xiaomi TV Stick 4K coûte désormais 49,99 euros sur Amazon.

Realme Buds Air 3 : l’ANC efficace pour le prix

Après les Buds Air 2, Realme revient avec ses Buds Air 3 avec toujours l’idée de proposer de bons écouteurs à prix bas. Le constructeur vient d’ailleurs peaufiner sa nouvelle version en y apportant le Bluetooth multipoint, qui manquait au modèle précédent. La réduction de bruit active accomplit avec brio son travail. Cette dernière n’a d’ailleurs pas à rougir, même face à des appareils bien plus chers. Un mode transparent est aussi de la partie pour ceux qui souhaitent entendre ce qui se passe autour d’eux. Quant à l’autonomie, il faudra compter sur un peu plus de 5 heures (avec la réduction de bruit active).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Realme Buds Air 3.

Ce qu’il faut retenir des Realme Buds Air 3

Une bonne réduction de bruit abordable

Du Bluetooth multipoint

Un rapport qualité/prix très intéressant

D’habitude, on trouve les Realme Buds Air 3 au prix de 79,99 euros sur Amazon, mais durant le Prime Day, ils profitent d’une réduction et passent à 44,99 euros.

Google Chromecast TV (4K) : le meilleur dongle de chez Google

Le Chromecast avec Google TV en version 4K est enfin disponible. Il s’agit d’une version améliorée du Chromecast premier du nom, qui intègre cette fois-ci son propre OS pour se passer de smartphone ou tablette afin de diffuser du contenu sur un téléviseur. L’interface en elle-même est extrêmement fluide et l’appareil dispose de tout le catalogue d’Android TV. Il y a même des raccourcis sur la télécommande, comme Netflix, YouTube, ou faire appel à Google Assistant.

Ce qu’il faut retenir du Chromecast avec Google TV (4K)

Simple à installer

La compatibilité 4K, Dolby Vision et Atmos

Compatible Google Assistant

Au lieu de 69,99 euros chez les autres e-commerçants, le Chromecast avec Google TV en version 4K est actuellement disponible en promotion à seulement 47,99 euros sur Amazon.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.