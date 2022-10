On a essayé le Xiaomi Smart Band 7 Pro : le bracelet qui se prend pour une montre

En essayant le Xiaomi Smart Band 7 Pro, une question se pose tout de suite : s'agit-il vraiment d'un bracelet connecté ? Ne peut-on pas déjà qualifier ce produit de montre connectée ?

« À partir de quel moment un bracelet connecté devient une montre connectée ? » Cette question m’a été posée par un confrère pendant la conférence de Xiaomi pendant laquelle le Smart Band 7 Pro a été lancé en Europe. Et je dois admettre ne pas avoir une réponse toute prête à lui donner.

J’ai pu essayer brièvement le Xiaomi Smart Band 7 Pro après la présentation des nouveaux produits de la marque. Or, ce produit qui se présente comme un bracelet connecté pourrait tout à fait se faire passer pour une montre.

Xiaomi Smart Band 7 Pro La taille de l’écran

La première chose que j’ai faite en découvrant le Smart Band 7 Pro sur le stand de démonstration a évidemment été de le passer autour du poignet. J’ai donc pendant quelques minutes arboré le bracelet connecté à côté de la montre classique que je porte au quotidien.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro paraissait au moins aussi grand que ma tocante, voire plus imposant. Et pour cause, l’écran Amoled rectangulaire qu’il arbore profite d’une diagonale de 1,64 pouce. À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 8 embarque une dalle de 1,9 pouce.

Plus proche encore, la Watch SE (2022) est à 1,78 pouce, soit seulement 0,14 pouce d’écart avec le bracelet de Xiaomi. Finalement, sur ce premier contact avec le Smart Band 7 Pro, le seul réel détail qui trahissait son statut moins noble de bracelet était le choix de caoutchouc pour l’attache faisant le tour du poignet. La sensation contre la peau est différente de ce qu’on trouve habituellement sur une montre.

Au-delà de ça, que ce soit au niveau du poids, des dimensions ou du contact du boîtier contre le poignet, rien de particulier à signaler. On dirait bel et bien une montre connectée. Euh… pardon, un bracelet. Ou plutôt un bracelet qui se prend pour une montre.

Xiaomi Smart Band 7 Pro Les fonctionnalités

Sur l’espace de prise en main des produits prévu par Xiaomi, il n’était pas possible d’évaluer la fiabilité des fonctionnalités proposées par le Smart Band 7 Pro. Je pouvais cependant naviguer facilement sur l’écran tactile. Les gestes restent assez intuitifs et en glissant les doigts sur la dalle, on peut parcourir les options.

Xiaomi Smart Band 7 Pro // Source : Omar Belkaab – Frandroid Xiaomi Smart Band 7 Pro // Source : Omar Belkaab – Frandroid

J’ai ainsi croisé le cardiofréquencemètre. Celui-ci n’était évidemment pas très pertinent à utiliser debout au milieu de plusieurs dizaines de personnes se bousculant pour approcher les appareils exposés. Plus intéressant encore, le système GNSS est bien mis en avant.

Cet acronyme signifie « Global Navigation Satellite Systems » (GNSS) ce qui se traduit par « système de positionnement par satellites » en français. Par abus de langage, le grand public et la presse parlent de GPS (qui est le GNSS le plus connu).

Comme l’indique Xiaomi, cela permet « un positionnement plus rapide et un suivi d’itinéraire plus précis ». Là aussi, donc, le Smart Band 7 Pro flirte avec les montres connectées. Ajoutez à cela, la promesse de 110 modes sports pour le suivi d’activité, une résistance 5ATM (50 mètres de profondeur dans l’eau) et une autonomie de 12 jours.

Pour à peine 100 euros, plusieurs personnes seront sans doute intéressées par ce bracelet connecté plutôt qu’une réelle montre connectée.

Xiaomi Smart Band 7 Pro Prix et date de sortie

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro est annoncé en France au prix public conseillé de 99,99 euros. Jusqu’au 10 octobre, vous profiterez d’une réduction de 20 euros si vous l’achetez sur le site de la marque.

NB. Notre journaliste Omar est en déplacement à Munich dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Xiaomi.