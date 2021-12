Xiaomi lance son TV Stick 4K, une clé HDMI pour équiper votre TV d’Android TV

Xiaomi a présenté la dernière version de sa clé HDMI pour équiper votre téléviseur d'Android TV, le Xiaomi TV Stick 4K, compatible 4K, Dolby Atmos et Dolby Vision.

Si l’on connaît surtout Xiaomi pour ses smartphones, bracelets et autres trottinettes électriques, le constructeur chinois a également réussi à se faire un nom dans le domaine des téléviseurs. Certes, la firme propose quelques produits à prix très compétitif, mais elle est également à l’origine de plusieurs boîtiers très efficaces pour équiper ses téléviseurs de fonctions connectées.

Le dernier boîtier en date de Xiaomi n’en est pas un à proprement dit, puisqu’il s’agit en fait d’une clé HDMI. La Xiaomi TV Stick 4K est une simple clé dotée d’une connectique HDMI qui vient se brancher sur le téléviseur, assez semblable à la Fire TV Stick 4K Max d’Amazon. Dès lors, à la manière d’une Mi TV Box S ou de la dernière génération de Chromecast, le téléviseur pourra profiter de toutes les fonctionnalités de l’OS de Google pour les téléviseurs, Android TV. Il s’agit ici d’une version d’Android TV basée sur Android 11.

Une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos

Du côté des caractéristiques, cette nouvelle clé HDMI propose une fiche technique proche de la clé présentée l’an dernier avec 8 Go de stockage, 2 Go de RAM et une puce Amlogic S905Y4. Elle est également certifiée pour une utilisation avec les plateformes de streaming Netflix et Amazon Prime Video. La Xiaomi TV Stick 4K est par ailleurs compatible avec le Dolby Vision pour le HDR vidéo, ainsi que les Dolby Atmos et DTS HD pour l’audio spatialisé. Comme son nom l’indique, la clé est par ailleurs destinée à transmettre des fichiers en 4K Ultra HD.

Comme toujours sur ce type de produit, il faudra connecter la clé en USB au téléviseur ou en secteur pour l’alimenter grâce à la connectique micro-USB intégrée. Xiaomi fournit par ailleurs une télécommande avec sa TV Stick 4K, permettant de naviguer directement dans l’interface ou de lancer d’un simple appui Netflix ou Prime Video. L’assistant vocal Google est également pris en charge.

Concernant la disponibilité, la Xiaomi TV Stick 4K est d’ores et déjà affichée sur le site du constructeur, mais sans précision quant aux pays dans lesquels elle sera commercialisée. On ignore par ailleurs son prix de lancement. Pour rappel, la Xiaomi Mi TV Stick de 2020 — uniquement en Full HD — était proposée à 40 euros.

