Xiaomi TV Stick 4K : ce dongle HDMI est au meilleur prix grâce à cette promo de 44 %

Les clés HDMI sont d'excellentes solutions pour connecter un TV simplement sans dépenser une fortune. La Xiaomi TV Stick 4K fait justement partie des références recommandables grâce à leur très bon rapport qualité-prix. Il est même encore moins cher que d'habitude chez Rakuten, qui le propose à 38 euros au lieu de 69 euros.

Bien plus pratique à installer et à utiliser qu’une box TV, les clés HDMI sont de très bons moyens pour profiter des fonctionnalités d’une Smart TV sur un téléviseur non connecté. La Xiaomi TV Stick 4K fait d’ailleurs partie des meilleurs dongles du moment : une fois branché sur le téléviseur, il donne notamment la possibilité de profiter de ses séries et films avec une excellente qualité d’image. Et pour ne rien gâcher, son prix de base est plutôt abordable. La bonne nouvelle, c’est que cette clé est encore moins chère actuellement grâce à une promotion de 44 %.

Les points essentiels du Xiaomi TV Stick 4K

Des contenus diffusés en 4K UHD

La prise en charge du Dolby Vision, du Dolby Atmos et DTS-HD

L’interface Android TV et le Chromecast intégré

D’abord affiché à 69,99 euros, le Xiaomi TV Stick 4K est désormais vendu à 38,99 euros par Carrefour via Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi TV Stick 4K. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi TV Stick 4K au meilleur prix ?

Des contenus en 4K avec du son immersif en prime

La Xiaomi TV Stick 4K fait partie de ces clés HDMI compactes et discrètes dont l’installation ne peut pas être plus pratique : il suffit de la brancher sur le port HDMI d’un téléviseur, à la manière d’un Chromecast. Contrairement aux toutes premières clés du genre, qui nécessitaient un appareil externe pour diffuser un contenu, la Xiaomi TV Stick 4K se suffit à elle-même, puisqu’elle intègre son propre système d’exploitation. Elle s’accompagne également d’une télécommande qui facilite la navigation dans les menus.

Une fois bien placé à l’arrière du TV, la Xiaomi TV Stick 4K pourra afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde. Une belle montée en gamme par rapport à la Mi TV Stick, qui ne proposait que du Full HD à 60 images par seconde. Bien sûr, il faudra posséder un téléviseur compatible 4K pour profiter pleinement de cette excellente qualité d’image. La clé HDMI prend par ailleurs en charge le Dolby Vision, mais aussi le Dolby Atmos et DTS-HD, pour profiter d’un son bien réaliste et immersif.

Android TV pour une expérience complète

Le Xiaomi TV Stick 4K donne accès à l’un des meilleurs systèmes d’exploitation du marché, soit Android TV 11. Les applications phares de streaming, dont certaines sont directement accessibles depuis la télécommande, sont évidemment de la partie, de même que le Play Store. Google Assistant peut de son côté être convoqué depuis la télécommande, et le Chromecast est bel et bien présent pour pouvoir diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Enfin, notez que le stockage interne du Xiaomi TV Stick 4K plafonne à 8 Go, et qu’il n’est pas extensible.

Si vous souhaitez aller voir du côté de la concurrence avant de faire votre choix pour connecter votre TV, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs boîtiers multimédias du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.