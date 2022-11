Le Xiaomi TV Stick 4K est de retour à un super prix pendant le Black Friday

Le Xiaomi TV Stick 4K est une clé HDMI qui une fois connectée à votre téléviseur apporte des fonctionnalités d’une Smart TV, si ce dernier ne l'est pas. Aujourd'hui, le dongle est à 49,99 euros contre 69,99 euros habituellement.

Après avoir lancé son premier dongle, Xiaomi renouvelle l’expérience avec une nouvelle version qui apporte la 4K. Plus puissante que le modèle précédent, cette clé HDMI garde les mêmes atouts qu’auparavant, à savoir : transformer à moindre coût son téléviseur en Smart TV et de profiter des bienfaits d’Android TV. Si son prix de lancement est assez élevé face à la concurrence, aujourd’hui elle bénéficie de près de 30 % de remise et devient plus recommandable.

L’essentiel à retenir du Xiaomi TV Stick 4K

Le format discret et compact

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR et Dolby Vision/Atmos

La fluidité de l’interface Android TV

Habituellement à 69,99 euros, la version 4K du Xiaomi TV Stick est actuellement remisée à 49,99 euros à la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Un appareil pratique, qui prend en charge la 4K

La clé HDMI Xiaomi TV Stick 4K reprend les bases de la première version avec un design épuré et sobre. À la manière des Fire TV d’Amazon ou Chromecast de Google, le Mi TV Stick 4K se présente sous une forme arrondie très compacte. L’appareil est pensé pour être branché et dissimulé derrière un téléviseur et ne plus jamais être délogé. La télécommande est quant à elle tout aussi discrète, mais fonctionnelle avec les boutons de contrôles classiques et surtout un bouton dédié à la voix afin d’interagir avec son contenu.

Si vous disposez d’un téléviseur 4K, c’est bien sûr ce modèle qu’il faudra privilégier. Compatible 4K Ultra HD, vous pourrez alors profiter de Netflix dans les meilleures conditions. En plus d’assurer une bonne qualité d’image, ce petit lecteur multimédia 4K prend en charge les technologies Dolby Vision pour le HDR, ainsi que les Dolby Atmos et DTS HD pour profiter de l’audio spatialisé. Quant à la fiche technique, elle est proche de la clé précédente avec 2 Go de RAM et une puce Amlogic S905Y4.

Une expérience utilisateur au top

La version 4K du Xiaomi TV Stick tourne sous l’écosystème de Google : Android TV 11. L’interface en elle-même est extrêmement fluide et l’appareil dispose de tout le catalogue d’Android TV : YouTube, Netflix, Disney+, Prime Vidéo et tant d’autres sont au programme, ainsi que les nombreuses applications disponibles sur le Play Store.

L’OS pourra même vous proposer des recommandations sur la page d’accueil. Google Assistant sera aussi de la partie de même que la fonction Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. À noter que 8 Go de mémoire interne viennent compléter le tout.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, soit la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

