TV Stick 4K : la nouvelle version de la clé HDMI de Xiaomi est en vente

Xiaomi livre aujourd'hui une nouvelle interprétation de sa clé HMDI qui permet de profiter d'Android TV sur son téléviseur, en 4K et Dolby Vision. La Xiaomi TV Stick 4K est d'ores et déjà disponible.

Mi-décembre, Xiaomi avait annoncé une nouvelle version de sa clé HDMI, la Xiaomi TV Stick 4K. Moins connue que le Fire Stick d’Amazon ou le Chromecast avec Google TV, la clé HMDI de Xiaomi propose pourtant les mêmes services et elle sort ce jeudi 3 mars 2022. Cette nouvelle itération propose cette fois le support de la 4K et la technologie Dolby Vision, précise Xiaomi dans un communiqué de presse.

Une fois la Xiaomi TV Stick 4K branché sur votre téléviseur, celui-ci pourra profiter de toutes les fonctionnalités de l’OS spécifique de Google, Android TV. Il s’agit ici d’une version d’Android TV basée sur Android 11.

La clé HDMI 4K par Xiaomi

La fiche technique de cette nouvelle version reste proche de la Xiaomi TV Stick première du nom, avec 8 Go de stockage, 2 Go de RAM et une puce Amlogic S905Y4. Cette nouvelle version est cependant maintenant compatible avec le Dolby Vision pour le HDR vidéo, ainsi qu’avec les Dolby Atmos et DTS HD pour profiter de l’audio spatialisé. La clé est en outre capable de transmettre des fichiers vidéo en 4K Ultra HD (3840 x 2160).

La clé HDMI de Xiaomi est accompagnée d’une petite télécommande qui permet de naviguer directement dans l’interface, et profite même de boutons de raccourcis vers deux services de SVoD, à savoir Netflix et Amazon Prime Video. Une touche a également été ajoutée pour utiliser l’assistant vocal Google.

La Xiaomi TV Stick 4K est disponible dès aujourd’hui chez les revendeurs classiques (Fnac, Darty, Boulanger, Électro Dépôt, Carrefour, Cdiscount…) au prix public de 69,99 €. Cependant, du 3 au 9 mars, il profite d’une offre de lancement à 59,99 €.

