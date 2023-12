Google, OnePlus, Xiaomi : AliExpress casse le prix de ces smartphones premium

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et l’heure est aux derniers achats de Noël. Pour l’occasion, AliExpress propose de belles remises sur les meilleures références tech du moment. Smartphones, tablettes, ou encore accessoires, le choix est vaste.

Même si le Black Friday est derrière, il n’est pas trop tard pour faire de bonnes affaires et offrir de beaux cadeaux de Noël à ses proches, sans pour autant se mettre dans le rouge. AliExpress brade en effet jusqu’au 16 décembre à 9 heures une grande partie de son catalogue tech.

De grandes marques comme Google, Xiaomi ou encore OnePlus sont à l’honneur. Voici notre sélection des meilleures offres à saisir de toute urgence, les stocks étant limités :

Pixel 7 : un puissant photophone à prix léger

Lancé en 2022, le Pixel 7 s’impose aujourd’hui encore comme l’un des meilleurs smartphones du marché. Noté 9/10 par Frandroid à sa sortie, ce modèle allie brillamment compacité, performance et qualité photo.

Le Pixel 7 étant doté d’un petit écran OLED FHD+ de 6,3 pouces, il est pratique à prendre en main et tient facilement dans une poche. Mais ne vous fiez pas à son format mini, car niveau puissance, le Pixel 7 a tout d’un grand. Google l’a en effet équipé de la même puce que le Pixel 7 Pro, la Tensor G2, ainsi que de 8 Go de mémoire vive.

Mais la véritable force du Pixel 7 réside dans son appareil photo. En plus des deux capteurs de 50 et 12 mégapixels, les utilisateurs peuvent compter sur un traitement de l’image exemplaire, considéré comme l’un des plus aboutis du secteur.

Certaines fonctionnalités s’avèrent d’ailleurs très pratiques comme l’anti-flou chargé d’optimiser la netteté, le real-tone offrant plus de réalisme aux portraits, ou encore la gomme magique permettant de supprimer en un clic un objet ou une personne d’une photo.

Et ce n’est pas le manque d’autonomie qui vous empêchera d’immortaliser tous vos souvenirs de fête, le Pixel 7 pouvant tenir plus d’une journée avec une charge complète.

Jusqu’au 16 décembre, cet excellent photophone est disponible chez AliExpress à seulement 410 euros au lieu de 649 euros (en vert ou en blanc) avec le code promo AEFR040.

OnePlus 11 : pour les gamers et les vloggeurs en herbe (et pas seulement)

Pour capturer quelques moments magiques ou pour briller sur TikTok et Instagram, le OnePlus 11, officialisé en février dernier, ne manque pas d’atouts.

Conçu en partenariat avec le spécialiste de l’optique Hasselblad, son appareil photo est particulièrement complet et comprend :

un premier capteur de 50 mégapixels avec stabilisateur optique d’image ;

un second capteur de 48 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle ;

un troisième capteur de 32 mégapixels adossé à un téléobjectif ;

le tout pouvant en prime filmer jusqu’en 8K.

À cette belle configuration photo s’ajoute une remarquable puissance, le OnePlus 11 étant propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et par 16 Go de mémoire vive. Et ce ne sont pas là ses seules prouesses. Ce smartphone profite aussi d’une grande batterie de 5000 mAh, ainsi que de la charge ultra rapide 100 W. 25 minutes suffisent alors pour le charger à 100 %.

Et pour parfaire cette fiche technique déjà robuste, OnePlus a opté pour un bel écran OLED QHD+ de 6,7 pouces, rafraîchissant l’image à 120 Hz. La marque a donc mis le paquet pour combler aussi bien les amoureux de la photo, les gamers que les plus grands consommateurs de sVOD. Toutes ses qualités lui ont valu d’obtenir l’excellente note de 9/10 lors du test réalisé par Frandroid. La rédaction écrit, satisfaite, que « OnePlus marque son retour en grâce tant attendu avec un excellent OnePlus 11 ».

Pendant quelques jours seulement, le OnePlus 11 est disponible au prix contenu de 649 euros au lieu de 919 euros grâce au code promo AEFR040.

Xiaomi Pad 6 : une grande tablette à prix mini

Les smartphones ne sont pas les seuls à profiter de belles réductions chez AliExpress à l’approche de Noël. Le site d’e-commerce propose aussi des tablettes tactiles à prix cassé, comme la Xiaomi Pad 6, sortie en avril dernier.

Cette puissante tablette alimentée par une puce Qualcomm Snapdragon 870 et par 6 Go de mémoire vive est adaptée aussi bien à la productivité, aux jeux en ligne, qu’au visionnage de vidéos en streaming.

Autant d’activités auxquelles s’adonner dans le plus grand confort, la marque ayant doté sa Xiaomi Pad 6 d’un large écran de 11 pouces, bénéficiant de surcroît d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La fluidité est donc au rendez-vous, y compris lors des appels vidéo passés depuis sa webcam de 8 mégapixels.

Pour autant, Xiaomi ne fait pas rimer confort et encombrement, cette tablette pouvant se glisser facilement dans un sac tant elle est fine et légère (6,51 mm d’épaisseur pour un poids plume de 490 g).

Notée 8/10 par Frandroid, la Xiaomi Pad 6 est exceptionnellement accessible à 276 euros au lieu de 400 euros sur AliExpress grâce au code promo AEFR040. Mais il faut faire vite, car l’offre prend fin le 16 décembre à 9h.

Xiaomi TV Stick 4K : une clé pour visionner tous ses contenus sur sa TV

Vous ne disposez ni d’une smartTV ni d’un décodeur TV avec votre box ? Pour autant, inutile de vous contraindre à regarder systématiquement vos séries préférées sur votre smartphone.

Xiaomi dispose d’une solution simple et efficace pour diffuser jusqu’en 4K tous vos contenus sVOD sur votre TV : la Xiaomi TV Stick 4K. Équipée d’Android TV et de la technologie Chromecast, cette clé HDMI vous permet de lancer vos plateformes de streaming en un clic et de diffuser sur votre TV n’importe quelle vidéo, qu’elle provienne de votre mobile, d’une tablette ou même d’un ordinateur.

Et comme la Xiaomi TV Stick 4K n’est pas plus grande qu’une clé USB, vous pouvez l’emmener facilement partout, même en voyage.

Jusqu'au 16 décembre, cet accessoire ultra-pratique, accompagné de sa télécommande, est proposé sur AliExpress à seulement 48 euros au lieu de 69,99 euros. Voilà un petit plaisir à moindre coût à s'octroyer en amont des fêtes de fin d'année.