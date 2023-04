TV Stick 4K : la meilleure clé HDMI de Xiaomi est actuellement à -35 %

Si vous souhaitez connecter votre TV très simplement, miser sur une clé HDMI reste la meilleure solution, surtout qu'elles sont particulièrement discrètes. Le Xiaomi TV Stick 4K est justement un modèle que l'on recommande, et en ce moment, il a l'avantage d'être moins cher que d'habitude : Xiaomi le propose en effet à 44,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Avoir un téléviseur qui n’est pas connecté, et qui propose donc moins de fonctionnalités qu’une Smart TV, n’est pas une fatalité. Il est par exemple possible de régler ce problème avec une box TV, mais les dongles HDMI représentent tout de même de meilleures solutions grâce à leur format plus compact et bien plus discret une fois branché au téléviseur. Vous pourrez ainsi profiter d’un nouveau système d’exploitation en un seul geste. Parmi tous les modèles proposés sur le marché, le Xiaomi TV Stick 4K fait partie des solutions intéressantes, et ce moment, il est même 25 euros moins cher que d’habitude.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi TV Stick 4K

Des contenus diffusés en 4K UHD

Compatible Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS-HD

L’interface Android TV + Chromecast intégré

Initialement proposé à 69,99 euros, puis réduit à 49,99 euros, le Xiaomi TV Stick 4K est désormais affiché à 44,99 euros sur le site de Xiaomi une fois le produit ajouté au panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi TV Stick 4K. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi TV Stick 4K au meilleur prix ?

Un dongle discret avec Android TV

Comme indiqué plus haut, les clés HDMI sont une bonne alternative aux box multimédias grâce à leur format compact et nettement plus discret. Le Xiaomi TV Stick 4K s’inscrit dans cette lignée et se présente sous la forme d’un dongle à brancher sur un téléviseur, à la manière d’un Chromecast. Mais contrairement à ce dernier, qui nécessite un appareil comme un smartphone ou une tablette pour diffuser un contenu, la clé HDMI se suffit à elle-même, puisqu’elle intègre son propre système d’exploitation.

Ici, on aura droit à Android TV (11), riche d’une foule d’applications de streaming vidéo, dont certaines sont d’ailleurs directement accessibles depuis la télécommande (Netflix et Prime Video). Vous aurez également accès au Play Store de Google, ainsi qu’à des recommandations sur la plage d’accueil. Google Assistant sera aussi de la partie pour toutes vos requêtes vocales, ainsi que Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Des contenus en 4K

Comme le Fire TV Stick 4K, le nom du Xiaomi TV Stick 4K ne laisse aucune place au doute : ce dongle peut afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde, alors que le précédent Mi TV Stick ne proposait que du Full HD à 60 images par seconde. Pour profiter pleinement de la 4K, il faudra tout de même posséder un téléviseur compatible. Autrement, cette clé HDMI est compatible avec le Dolby Vision, mais aussi avec le Dolby Atmos et DTS-HD, pour profiter d’un son bien réaliste et immersif. Quant à la télécommande livrée avec le dongle, elle permettra de naviguer facilement dans les menus et pourra même contrôler entièrement votre téléviseur. Enfin, sachez que vous aurez droit à 8 Go de stockage interne, non extensible.

Si vous souhaitez aller voir du côté de la concurrence avant de faire votre choix pour connecter votre TV, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs boîtiers multimédias du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.