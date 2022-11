Le Xiaomi TV Stick 4K est un dongle HDMI encore plus intéressant à -30 %

Si vous ne disposez pas d’un téléviseur connecté, la solution la moins chère pour qu’il le devienne, c’est avec une clé HDMI. Et ça tombe bien puisque celle de Xiaomi, le TV Stick 4K, est actuellement en promotion et passe de 69,99 euros à 46,78 euros seulement.

Si vous n’êtes pas équipé d’un TV connecté, ou si votre box actuelle ne vous satisfait plus, c’est l’occasion de s’offrir une passerelle multimédia qui apporte bien des services de qualité au quotidien. Avec une configuration simple, rapide et intuitive, vous n’avez qu’à brancher cette clé HDMI pour profiter de vos séries et films préférés dans les meilleures conditions sur votre téléviseur. Et aujourd’hui, le Single Day fait baisser le prix du dongle de Xiaomi dans sa version 4K.

Le Xiaomi TV Stick 4K propose …

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR et Dolby Vision/Atmos

La fonction Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone

Une interface fluide et intuitive : Android TV

Affiché à 69,99 euros sur le site officiel, le Xiaomi TV Stick 4K se trouve à un meilleur prix pendant le Single Day : seulement 46,78 euros sur le site AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi TV Stick 4K. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi TV Stick 4K au meilleur prix ?

Des performances revues à la hausse

Après un premier dongle TV HDMI, Xiaomi lance une version 4K. Celle-ci reprend les bases du premier modèle avec un design épuré et sobre. Le TV Stick 4K se présente sous une forme arrondie très compacte pour être branché, et dissimulé derrière un téléviseur et ne plus jamais être délogé. La télécommande est quant à elle discrète et fonctionnelle avec les boutons de contrôles classiques ainsi qu’un bouton dédié à la voix afin d’interagir avec son contenu.

Comme son nom l’indique, la clé HDMI peut afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde, contrairement à la version classique qui ne propose que du Full HD. Mais pour en profiter pleinement, il vaut mieux posséder un téléviseur compatible. Autrement, cette clé HDMI est compatible avec le Dolby Vision pour le HDR, ainsi qu’avec les Dolby Atmos et DTS HD pour profiter de l’audio spatialisé. Quant à la fiche technique, elle est proche de la première version avec 2 Go de RAM et une puce Amlogic S905Y4.

Le saint Graal des OS : Android TV

Avec le dongle Xiaomi TV Stick 4K, on a droit à l’un des meilleurs systèmes d’exploitation : Android TV (11) avec l’ensemble de ses services. Il est donc possible d’avoir accès au Play Store de Google et ses centaines d’applications de streaming vidéo, et disponibles directement depuis la télécommande (Netflix, Prime Video). L’OS pourra même vous proposer des recommandations sur la page d’accueil.

Google Assistant sera aussi de la partie de même que la fonction Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Il est d’ailleurs à noter que 8 Go de mémoire interne viennent compléter le tout et il n’est malheureusement pas possible de l’augmenter via l’apport d’une carte microSD.

Découvrez d’autres moyens pour connecter votre téléviseur

Afin de découvrir la concurrence du TV Stick 4K de Xiaomi dans le domaine et trouver le modèle qui correspond le plus à votre téléviseur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs boîtiers multimédias en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.