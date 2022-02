Samsung Galaxy M23 et M33 : bientôt à la conquête de l’Europe ?

Un Samsung Galaxy M33 semble être en approche pour le marché européen. Même son de cloche pour un supposé Galaxy M23 qui serait une version renommée d'un modèle prévu pour l'Inde.

Qu’il s’agisse du Galaxy S22 Ultra ou des deux autres S22 de la gamme, l’actualité de Samsung a été marquée par le segment premium ces derniers jours. Or, désormais, la marque peut se concentrer sur des appareils plus abordables en entrée et milieu de gamme. Entrent alors en scène les Galaxy M23 et Galaxy M33.

La gamme M est un peu particulière en Europe, car moins en vue que les smartphones de la famille Galaxy A. Cependant, certains modèles voient bien le jour sur le Vieux Continent afin d’étoffer l’offre déjà très dense de Samsung sur le marché.

Dans un avenir plus ou moins proche, on peut ainsi s’attendre à un lancement du Samsung Galaxy M33.

Ce dernier s’est en effet timidement montré sur une page support de la filiale russe de la marque repérée par SamMobile.

Smartphones abordables en vue, mais avec la 5G

Le site spécialisé rappelle à cet égard que le Galaxy M33 a eu droit à une certification par le consortium Bluetooth SIG récemment. Un Exynos 1200 et un écran AMOLED seraient de la partie selon les derniers bruits de couloir. Une compatibilité 5G s’inviterait également.

Dans le même temps, un Galaxy F23 a été aperçu sur une page support de Samsung Inde. Or, ce modèle-là pourrait être renommé « Galaxy M23 » dans d’autres zones géographiques, dont l’Europe encore une fois.

Ici aussi la 5G serait à l’honneur, mais il faudrait composer avec un écran TFT.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.