Poco F4 et Poco X4 GT officialisés : Xiaomi mise à fond sur la puissance

Les Xiaomi Poco F4 et Poco X4 GT ont été officiellement annoncés pour la France. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces smartphones qui promettent une grande puissance à un prix abordable.

Si vous pensiez que Xiaomi n’avait plus de smartphones à lancer avant l’été, vous vous mettiez le doigt dans l’œil. La marque est toujours aussi active, et tant pis pour celles et ceux qui s’y perdent dans le catalogue extrêmement dense du constructeur. Voici donc deux nouveaux appareils annoncés pour la France : les Poco F4 et Poco X4 GT.

Rappelons que les Poco F4 et X4 GT avaient déjà fait l’objet d’une fuite importante et n’avaient donc plus beaucoup de secrets. Quoi qu’il en soit, l’annonce officielle permet maintenant de corroborer ce que l’on savait d’eux.

Xiaomi Poco F4 : la star de l’été

Commençons par celui qui est le plus mis en avant, le Xiaomi Poco F4. Celui-ci s’adresse un peu plus au grand public que le récent Poco F4 GT très orienté gaming avec ses gâchettes. Ici, le Poco F4 sort moins des sentiers battus avec un format plus classique. Il n’en reste pas moins fidèle à l’ADN de cette gamme de produits, à savoir : un « concentré de puissance » pour un prix accessible.

Il faut dire qu’il embarque un Snapdragon 870 et profite de « la gamme de fréquence la plus élevée pour un smartphone Poco, à 3,2 GHz ». Ajoutez à cela une chambre à vapeur pour éviter la surchauffe, une RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1.

Du reste, il faut composer avec un look assez classique : écran percé d’une bulle centrée, des bords plats et un module photo rectangulaire assez imposant à l’arrière dans le coin supérieur gauche.

Le Xiaomi Poco F4 a droit à un écran AMOLED et Full HD+ de 6,67 pouces et disposant d’un mode 120 Hz. La dalle est par ailleurs protégée par du verre Gorilla Glass 5. Les trois appareils photo arrière proposent la configuration ci-après :

capteur principal de 64 mégapixels (f/1,79) ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) ;

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4).

À l’avant, les selfies sont assurés par un appareil photo de 20 mégapixels (f/2,45). Passons maintenant à l’autre atout du Poco F4, sa charge rapide. Avec un bloc de 67 W, la batterie de 4500 mAh est censée passer de 0 à 100 % d’énergie en 38 minutes.

La compatibilité 5G, le NFC et le Wi-Fi 6 sont de la partie.

Xiaomi Poco X4 GT : quelques différences à connaître

L’autre smartphone annoncé par Xiaomi s’appelle « Poco X4 GT ». Esthétiquement, il se démarque du Poco F4 sur quelques détails. Il est plus épais (8,87 contre 7,7 mm), plus lourd (200 contre 195 grammes) et son module photo arrière n’a pas le même look.

Au-delà de ça, le Xiaomi Poco X4 GT a aussi fait le choix d’un MediaTek Dimensity 8100 gravé en 5 nm (contre 7 nm pour le SD870). Il n’adopte pas non plus la même technologie d’affichage avec un écran LCD de 6,6 pouces. Ce dernier reste en Full HD+, mais monte jusqu’à 144 Hz pour la fluidité.

Côté photo, pas de grande différence, si ce n’est que les selfies seront pris ici en 16 mégapixels.

Quant à la batterie, elle a une capacité de 5080 mAh et profite elle aussi d’une charge de 67 W.

Prix et date de sortie des Xiaomi Poco F4 et Poco X4 GT

Le Xiaomi Poco F4 sera disponible en deux variantes :

399,90 euros pour le modèle de 6/128 Go ;

pour le modèle de 6/128 Go ; 449,90 euros pour celui de 8/256 Go.

Du 27 juin au 2 juillet, vous pourrez profiter d’une réduction de 50 euros. Trois coloris existent : noir, argent et vert.

Quant au Xiaomi Poco X4 GT, il existe aussi en deux configurations :

379,90 euros pour la version 8/128 Go ;

pour la version 8/128 Go ; 429,90 euros pour celle de 8/256 Go.

Ce smartphone profite aussi d’une réduction au lancement avec une baisse de 80 euros appliquée du 4 au 9 juillet. Les coloris restent les mêmes : noir, argent et vert.

