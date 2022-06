Poco F4 et X4 GT : les deux futurs smartphones de Xiaomi n’ont plus aucun secret pour vous

Le site allemand « WinFuture » a mis la main sur les visuels et les caractéristiques de deux smartphones Xiaomi prévus la semaine prochaine.

Alors que Xiaomi a déjà lancé en France son dernier smartphone gamer, le Poco F4 GT, le constructeur s’apprêterait à lancer deux nouveaux modèles de la gamme Poco, les Xiaomi Poco F4 et Xiaomi Poco X4 GT.

L’information nous vient tout droit du site allemand WinFuture, généralement très bien informé sur l’industrie des nouvelles technologies. Dans un article mis en ligne ce vendredi, le journaliste Roland Quandt a dévoilé plusieurs visuels, mais également les caractéristiques prévues pour ces deux nouveaux smartphones.

Selon le site allemand, Xiaomi s’apprêterait ainsi à dévoiler deux nouveaux smartphones d’ici la fin du mois. Le premier, et le plus cher, d’entre eux serait le Xiaomi Poco F4.

Ce Xiaomi Poco F4 serait doté d’un écran Amoled de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone embarquerait par ailleurs la puce Snapdragon 870 de Qualcomm ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour la batterie, Xiaomi aurait décidé d’intégrer un accumulateur de 4500 mAh compatible avec la charge rapide jusqu’à une puissance de 67 W.

Le Xiaomi Poco F4 // Source : WinFuture Le Xiaomi Poco F4 // Source : WinFuture Le Xiaomi Poco F4 // Source : WinFuture

Enfin, pour la photo, le Xiaomi Poco F4 devrait profiter d’un capteur photo principal de 64 mégapixels avec un objectif grand-angle ouvrant à f/1,79. La prise de vue en ultra grand-angle serait quant à elle gérée par un capteur de 8 mégapixels. On retrouverait enfin un dernier module photo de 2 mégapixels pour la prise de vue macro.

Les visuels mis en ligne par WinFuture permettent par ailleurs de découvrir un design avec des bordures plates, à la manière des dernières générations d’iPhone. Le module photo serait cependant plutôt imposant, dans un bloc noir positionné en haut à droite au dos.

Un Xiaomi Poco X4 GT aux allures de Redmi Note 11T Pro

Aux côtés de son Poco F4, Xiaomi aurait également un Poco X4 GT dans ses cartons. Le smartphone devrait cependant être moins surprenant puisqu’il s’agirait de la version européenne du Xiaomi Redmi Note 11T Pro déjà lancé en Chine.

Le Poco X4 GT // Source : WinFuture Le Poco X4 GT // Source : WinFuture

On retrouverait donc un écran LCD 120 Hz de 6,6 pouces avec une définition de 2460 x 1080 pixels, une puce Dimensity 8000, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 5080 mAh et un triple module photo avec appareil principal de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels.

Les deux smartphones devraient être présentés la semaine prochaine, le jeudi 23 juin plus précisément.

