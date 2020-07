MateBook D14 : le nouveau laptop de Huawei est moins cher sur Cdiscount

Renouvelée il y a quelques mois, la gamme MateBook de Huawei est d'ores et déjà en promotion pour les soldes. On trouve, par exemple, le modèle D14 avec 50 euros de réduction sur Cdiscount, faisant passer ce très bon laptop de 599 à 549 euros.

Le Huawei MateBook D14 de l’année 2020 est un bon ordinateur portable que « l’on peut facilement recommander, car il n’a pas vraiment de défauts pour son prix« , décrivait Cassim au lancement de cette machine. Ce qui est d’autant plus vrai avec une promotion pour les soldes !

En bref

L’écran — presque — bord à bord de 14 pouces

Ryzen 5 + Vega 8 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go

Le capteur d’empreintes réactif pour déverrouiller l’ordinateur

Au lieu de 599 euros depuis son lancement, le Huawei MateBook D14 2020 est aujourd’hui disponible à 549 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Le Huawei MateBook D14 conserve globalement le bon design de son prédécesseur, mais ajoute quelques subtilités pour changer un minimum la formule de base. Son écran FullView de 14 pouces propose des bords encore plus réduits qu’auparavant grâce à l’absence de la caméra frontale. Celle-ci est désormais logée dans une touche rétractable du clavier, tout comme le Matebook X Pro premier du nom.

Sa fiche technique est la suivante : un CPU AMD Ryzen 5 3500H, un GPU Radeon Vega 8 épaulé par 8 Go de mémoire vive et un SSD d’une capacité de 256 Go. C’est tout ce qu’il faut pour que cette machine vous suive efficacement au quotidien, avec même la possibilité de jouer à quelques jeux 3D, si et seulement s’ils ne sont pas trop gourmands en ressources. Pour jouer avec de meilleurs graphismes, il faudra passer par des services de cloud gaming, comme Stadia ou GeForce Now, par exemple.

Son autonomie est également à prendre en compte puisque la gamme Matebook de Huawei table généralement sur une endurance de 7 à 8 heures selon le constructeur. Un fait vérifié lors de notre test puisque l’on a pu tenir environ 6 heures avant de passer en mode économie d’énergie. Il a par ailleurs le mérite de se recharger rapidement avec son bloc d’alimentation 45 W.

On apprécie enfin son bouton d’alimentation qui accueille un capteur d’empreintes afin de déverrouiller facilement cet ordinateur sous Windows 10.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei MateBook D14 2020.

