Huawei Matebook D 2020 : le modèle 15 pouces est moins cher que le 14 pouces

L'ordinateur portable Huawei Matebook D 15 2020 est aujourd'hui moins cher que le modèle D 14, l'idéal si vous souhaitez profiter d'une plus grande diagonale d'écran pour des caractéristiques équivalentes. On le trouve en effet avec 50 euros de moins sur la facture.

Huawei a renouvelé toute sa gamme Matebook en début d’année 2020, dont le modèle D 15. Ce dernier a la particularité de proposer une configuration équivalente au modèle D 14, mais avec un écran plus grand et pour moins cher aujourd’hui. Généralement, c’est l’inverse, mais on ne va pas s’en plaindre.

En bref

L’écran bord à bord de 15,6 pouces

Ryzen 5 + Vega 8 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go

Le capteur d’empreintes réactif pour déverrouiller l’ordinateur

Au lieu de 699 euros, le Huawei MateBook D 15 2020 est aujourd’hui disponible à 549 euros sur la boutique officielle du constructeur chinois. Un beau prix lorsque l’on prend en compte que la même configuration pour le modèle D14 est affichée avec 50 euros de plus.

On le trouve également à 569 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Le Huawei MateBook D 15 conserve globalement le bon design de son prédécesseur, mais ajoute quelques subtilités pour changer un minimum la formule de base. Son écran FullView de 15,6 pouces propose des bords encore plus réduits qu’auparavant grâce à l’absence de la caméra frontale. Celle-ci est désormais logée dans une touche rétractable du clavier, tout comme le Matebook X Pro premier du nom.

Sa fiche technique ne diffère ensuite pas du D 14 (pouces) malgré l’écran plus généreux, puisque l’on retrouve — pour la configuration la plus basse — dans les deux cas un CPU AMD Ryzen 5 3500H, un GPU Radeon Vega 8 épaulé par 8 Go de mémoire vive et un SSD d’une capacité de 256 Go. C’est tout ce qu’il faut pour que cette machine vous suive efficacement au quotidien, avec même la possibilité de jouer à quelques jeux 3D, si et seulement s’ils ne sont pas trop gourmands en ressources.

Son autonomie est également à prendre en compte puisque la gamme Matebook de Huawei table généralement sur une endurance de 7 à 8 heures selon le constructeur, classique pour un ultrabook. Il a par ailleurs le mérite de se recharger rapidement. On apprécie enfin son bouton d’alimentation, lequel accueille un capteur d’empreintes afin de déverrouiller facilement cet ordinateur sous Windows 10.

Notre guide d’achat

Pour comparer ce modèle avec d’autres références disponibles sur le même segment de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros en 2020.