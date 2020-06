MateBook D : la version 2020 profite déjà de 100 euros de réduction

Le MateBook D 2020 de Huawei a déjà droit à des réductions, la modèle 8 Go / 512 Go est disponible à moins de 600 euros.

Testé il y a peu dans nos colonnes, le MateBook D 2020 de Huawei nous a bien plu. Commercialisé depuis février 2020, Darty consent déjà à un rabais intéressant sur le modèle 8 Go / 512 Go. Il est disponible à moins de 600 euros.

En bref

Un laptop complet avec écran 14 pouces

AMD Ryzen 5 à 2,1 GHz

512 Go de SSD et 8 de mémoire vive

Au lieu de 699 euros, le Huawei MateBook D 14 pouces est aujourd’hui disponible à 599 euros chez Darty, ce qui représente une économie de 100 euros sur le tarif habituel du laptop.

Si le MateBook 13 se positionne plutôt sur un segment haut de gamme, le MateBook D vient plutôt prendre un segment milieu de gamme. Contrairement au premier et son écran au format 3 : 2, Huawei est plus sage sur le Matebook D 2020 avec un écran IPS Full HD de 14 pouces au format 16 : 9. Classique, mais efficace, et il a le mérite de pouvoir se déplier à 180°.

La machine embarque un processeur Ryzen 5 3500U à 2,1 GHz épaulé par 8 Go de mémoire vive. Ce modèle a également le mérite de proposer 512 Go de stockage alors que l’on trouve plus généralement 256 Go. On apprécie par ailleurs la présence d’un capteur d’empreinte digitale qui se révèle bien pratique au quotidien.

Le MateBook D est également relativement bon sur l’autonomie avec environ 6h d’utilisation dans le cadre d’un usage mixte avant de passer en mode économie d’énergie. C’est généralement suffisant, mais certains pourront éventuellement se retrouver à court de batterie en fin de journée. Rappelons enfin qu’il embarque une connectique complète avec notamment un port USB C et deux ports USB A ainsi qu’une sortie HDMI.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei MateBook D 2020.

